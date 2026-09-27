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झारखंड में करमा पूजा से लौट रही युवती से गैंगरेप, खेत में ले जाकर की गई दरिंदगी

रांची के रातू थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि 22 सितंबर को करमा पूजा से लौटते समय तीन युवकों ने उसे रोककर खेत की ओर ले गए और वहां उसके साथ वारदात की. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.

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रांची के रातू थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म. (Photo: Representational)
रांची के रातू थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म. (Photo: Representational)

रांची के रातू थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 वर्षीय युवती से मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता मूल रूप से मांडर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई गई है.

जानकारी के अनुसार, 22 सितंबर को युवती करमा पूजा मनाने चटकपुर गई थी. पूजा समाप्त होने के बाद वह नानी के घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में तीन युवकों ने उसे कथित तौर पर रोक लिया और जबरन खेत की ओर ले गए. आरोप है कि वहां युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई.

घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को इसकी जानकारी दी. मामले की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद रातू थाना पुलिस जांच में जुट गई है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कहा

रातू थाना के SHO अधिकांश ने Aaj Tak से कहा कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले दिन भी पूरी रात तलाशी अभियान चलाया गया था. SHO ने बताया कि पीड़िता ने घटना की जानकारी थोड़ी देर से दी थी. 24 सितंबर तक उसने अपने माता-पिता को भी अपने साथ हुई घटना के बारे में नहीं बताया था. इसके बाद उसने अपनी मौसी को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

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