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अचार के वीडियोज से शुरू हुई दो जेन जी दोस्तों की कहानी, अब 81 करोड़ का कारोबार

दो दोस्तों का अचार को लेकर शुरू हुआ छोटा सा इंटरेस्ट टिकटॉक से होते हुए स्टार्टअप तक पहुंच गया. दोनों ने सोशल मीडिया पर अचार से जुड़े ट्रेंड को पहचाना, अपनी कम्युनिटी बनाई और फॉलोअर्स को प्रोडक्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जोड़ा. धीरे-धीरे यही इंटरेस्ट एक फूड ब्रांड में बदल गया, जिसकी वैल्यूएशन अब 8.5 मिलियन डॉलर है. यs कहानी दिखाती है कि छोटा सा आइडिया भी सही दिशा में बड़ा बिजनेस बन सकता है.

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दो जेन जी दोस्तों का अचार बिजनेस कैसे हुआ हिट?
दो जेन जी दोस्तों का अचार बिजनेस कैसे हुआ हिट?

जेन Z के लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइमपास या ट्रेंड देखने की जगह नहीं रह गया है. कई बार किसी वायरल ट्रेंड से नया आइडिया भी निकल सकता है और वही आइडिया आगे चलकर बिजनेस बन सकता है. अमेरिका की दो दोस्तों लीह मार्कस और यासामन बख्तियार की कहानी इसका दिलचस्प उदाहरण है. दोनों ने टिकटॉक पर पिकल यानी अचार के वीडियोज शेयर करने से शुरुआत की और बाद में इसी पसंद को अपना बिजनेस आइडिया बना लिया.

लीह और यासामन 2022 में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थीं. 2023 में दोनों टिकटॉक पर पिकल से जुड़े वीडियोज एक-दूसरे को भेजती थीं. शॉपिफाई के साथ बातचीत में दोनों ने बताया कि इसी दौरान उन्होंने देखा कि टिकटॉक पर ‘pickle’ हैशटैग को 9.5 बिलियन व्यूज मिल चुके थे. उन्हें लगा कि सोशल मीडिया पर पिकल को लेकर इतनी दिलचस्पी है, जबकि ग्रॉसरी स्टोर्स में पिकल की कैटेगरी उन्हें काफी पुरानी लगी.

इसके बाद दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़कर गुड गर्ल स्नैक्स शुरू किया. खास बात ये थी कि शुरुआत में उनके पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट भी नहीं था. प्रोडक्ट तैयार होने से करीब दो महीने पहले ही उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया.

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लीह ने शॉपिफाई को बताया कि दोनों ने अपनी इस जर्नी को एक ‘टीवी शो’ की तरह पेश किया. वे अपने फॉलोअर्स को बताती थीं कि उन्होंने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पिकल कंपनी शुरू करने का फैसला क्यों किया. उनका मकसद सिर्फ व्यूज पाना नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी बनाना था. उनके मुताबिक, ये सीरीज जल्दी वायरल हो गई और वे इसे हर दिन पोस्ट करने लगीं

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फॉलोअर्स से मिला प्रोडक्ट आइडिया

गुड गर्ल स्नैक्स का पहला प्रोडक्ट हॉट गर्ल पिकल्स था, जिसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया. दोनों ने अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी को भी प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया. नए फ्लेवर को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से सुझाव मांगे. शॉपिफाई के मुताबिक, गार्लिक क्यूमिन फ्लेवर का आइडिया कमेंट सेक्शन से आया था.

लीह ने बताया कि वे अपने फॉलोअर्स को ही ‘इन्फ्लुएंसर्स’ कहती हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी की राय प्रोडक्ट और नए फ्लेवर्स को बेहतर बनाने में काम आती है. दोनों ने पिकल पसंद करने वाले कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्रोडक्ट भी भेजे.

जेन Z की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी

यासामन ने शॉपिफाई को बताया कि वे खुद जेन Z हैं और समझती हैं कि इस पीढ़ी को सीधे-सीधे विज्ञापन पसंद नहीं आता. इसलिए दोनों ने ऐसा कंटेंट बनाने पर फोकस किया जिसे लोग विज्ञापन की तरह नहीं, बल्कि सामान्य सोशल मीडिया कंटेंट की तरह देखना चाहें. प्रोडक्ट लॉन्च से पहले लगातार कंटेंट पोस्ट करना उनकी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा रहा.

गुड गर्ल स्नैक्स का हॉट गर्ल पिकल्स अब ऑनलाइन के साथ होल फूड्स और एरेवॉन जैसे स्टोर्स पर भी उपलब्ध है. CNBC मेक इट के मुताबिक, कंपनी ने मार्च में 3 मिलियन डॉलर का सीड फंडिंग राउंड जुटाया. इसके बाद कंपनी की सबसे हालिया वैल्यूएशन 8.5 मिलियन डॉलर, यानी करीब 81 करोड़ रुपये हुई. कंपनी ने अपनी रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं.

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दो दोस्तों का टिकटॉक पर पिकल वीडियोज शेयर करना एक छोटे से इंटरेस्ट से शुरू हुआ था. लेकिन धीरे-धीरे यही इंटरेस्ट कम्युनिटी, कंटेंट और प्रोडक्ट में बदल गया. जेन Z की ये कहानी दिखाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई ट्रेंड सिर्फ देखने या शेयर करने तक सीमित नहीं है. सही आइडिया और कम्युनिटी के साथ वही ट्रेंड एक नए बिजनेस की शुरुआत भी बन सकता है.
 

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