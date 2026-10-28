बाइक सवारों के सामने अचानक पलटा भारी कंटेनर, एक पल की देरी और हो सकता था बड़ा हादसा, देखें वीडियो

गुजरात के सूरत में मंगलवार रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. कापोद्रा इलाके में चीकूवाड़ी ब्रिज के पास एम्ब्रॉयडरी मशीनों से भरा एक भारी कंटेनर अचानक सड़क के बीचोंबीच पलट गया. उसी समय वहां से बाइक पर गुजर रहे एक महिला और पुरुष की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन दोनों कंटेनर की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. हादसे का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कंटेनर सड़क पर आगे बढ़ रहा था. तभी अचानक वह संतुलन खोकर पलट गया. इसी दौरान एक बाइक पर सवार महिला और पुरुष वहां से गुजर रहे थे. कंटेनर उनके बेहद करीब पलटा, लेकिन दोनों उसकी चपेट में आने से बच गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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यह घटना सूरत के कापोद्रा इलाके के मुख्य मार्ग पर हुई, जहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है. मंगलवार रात करीब 11 बजे एम्ब्रॉयडरी की भारी मशीनों से लदा कंटेनर सड़क से गुजर रहा था. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह बीच सड़क पर पलट गया. कंटेनर में भारी मशीनें भरी हुई थीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मशीनों को कंटेनर के अंदर उचित तरीके से बांधकर सुरक्षित नहीं किया गया था. बताया जा रहा है कि चलते समय मशीनों का भारी वजन एक तरफ खिसक गया. इससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और चालक कंटेनर पर नियंत्रण नहीं रख सका.

भारी कंटेनर के सड़क पर पलटने से बड़ा हादसा हो सकता था. जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान एक बाइक पर महिला और पुरुष वहां से गुजर रहे थे. कंटेनर उनके पास ही पलटा, लेकिन दोनों उसकी चपेट में आने से बच गए. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

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CCTV में कैद हुआ बाल-बाल बचने का घटनाक्रम

हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें कंटेनर को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है. कुछ ही देर में वह अचानक पलट जाता है. उसी समय बाइक पर सवार महिला और पुरुष वहां से गुजर रहे होते हैं. कंटेनर के पलटने के दौरान दोनों उसकी चपेट में आने से बाल-बाल बचते दिखाई देते हैं. फुटेज में दिखाई देने वाला यह घटनाक्रम सड़क पर भारी वाहनों के अचानक पलटने से पैदा होने वाले खतरे को सामने लाता है. कंटेनर के पलटने के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, दुर्घटना के समय कंटेनर के बिल्कुल पास कोई दूसरा वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था. इसी वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया.

इस कंटेनर में एम्ब्रॉयडरी की भारी मशीनें लदी हुई थीं. बताया जा रहा है कि मशीनों को अंदर ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था. चलते समय भारी सामान एक तरफ खिसकने से कंटेनर का संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद चालक वाहन को संभाल नहीं सका और कंटेनर सड़क पर पलट गया. इस घटना में चालक भी सुरक्षित बताया जा रहा है. हादसे के बाद कंटेनर में भरे सामान को दूसरे वाहनों में स्थानांतरित किया गया. इसके बाद पलटे हुए कंटेनर को सड़क से हटाया गया, ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके.

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मशीनों का वजन खिसकने से बिगड़ा संतुलन

कापोद्रा पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर एम.आर. सोलंकी ने आजतक को फोन पर बताया कि घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे हुई थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने कंटेनर को सड़क से हटवाया और उसमें भरे सामान को दूसरे वाहनों में शिफ्ट कराया. पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक, हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई. बाइक सवार महिला और पुरुष भी सुरक्षित बच गए. कंटेनर चालक के सुरक्षित होने की भी जानकारी सामने आई है.

कापोद्रा इलाके के मुख्य मार्ग पर हुए इस हादसे में सबसे राहत की बात यह रही कि भारी कंटेनर के पलटने के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई. बाइक पर सवार महिला और पुरुष जिस समय वहां से गुजर रहे थे, उसी दौरान कंटेनर पलट गया. दोनों कुछ ही दूरी के अंतर से उसकी चपेट में आने से बच गए. अगर कंटेनर बाइक के ऊपर पलट जाता, तो गंभीर हादसा हो सकता था. हालांकि, इस घटना में ऐसा नहीं हुआ. सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों ने हादसे की गंभीरता और बाइक सवारों के बाल-बाल बचने के घटनाक्रम को सामने ला दिया है.



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