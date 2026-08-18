'पुलिस हटाने की तैयारी में, तुरंत पहुंचें', रांची के छात्रों की अपील, CBI जांच पर अड़े

झारखंड सरकार की ओर से टीडीपीएल के जरिये हुई सभी भर्ती परीक्षाओं के नतीजे रद्द करने का ऐलान किए जाने के बाद रांची के छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी. ऐसा माना जा रहा था कि अनशन समाप्त करने का ऐलान छात्रों की ओर से हो जाने के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा. छात्र अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए हैं.

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छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ी संख्या में मुंडा स्टेडियम पहुंचने की अपील करते हुए कहा है कि पुलिस हटाने की तैयारी में है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचने की अपील करते हुए कहा है कि भारी संख्या में पुलिस लगाई जा रही है. खाली कराने का प्लान है.

📌धरना स्थल पर पहुंचिए, भारी संख्या में पुलिस लगाया जा रहा। खाली कराने का प्लान है।



रद्द और CBI जांच का नोटिफिकेशन आने तक हटना नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है। — JPSC JSSC REFORM MANCH (@JPSCreformanch) August 17, 2026

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छात्रों ने दो टूक कहा है कि परीक्षाएं रद्द होने और सीबीआई जांच के लिए नोटिफिकेशन आने तक हटना नहीं है. शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है. छात्रों ने सीबीआई जांच का ऐलान होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल नियुक्ति रद्द होने को छात्रों ने बड़ी जीत बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी धन्यवाद किया.

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CBI जांच की घोषणा तक जारी रहेगा छात्र आंदोलन!



JSSC CGL नियुक्ति रद्द होने को छात्रों ने बड़ी लड़ाई में जीत बताया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।



लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है



अभी CBI जांच की हमारी मांग नहीं मानी गई है। जब तक CBI जांच की घोषणा नहीं होती, हमारा आंदोलन जारी… — We Are Ranchi (@WeAreRanchi) August 17, 2026

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छात्रों ने साथ ही यह भी साफ कहा कि सीबीआई जांच की हमारी मांग अभी नहीं मानी गई है. जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं हो जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा. छात्रों ने नया नारा दिया है- एक लड़ाई जीती है, जंग अभी बाकी है. झारखंड के छात्रों का आंदोलन अब नियुक्ति रद्द होने से आगे बढ़कर पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग तक पहुंच चुका है.

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