सुबह-सुबह घर में मिला महिला का शव, पत्नी की हत्या के आरोप में पति हिरासत में

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जिंतुगड़ा गांव में बुधवार तड़के शाल्मी सिंकु का शव घर के अंदर मिला. आरोप है कि उनके पति मांगील सिंकु ने सुबह करीब चार बजे गैंता से वार कर उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जिंतुगड़ा गांव जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकु का पैतृक गांव है.

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घटना का खुलासा बुधवार सुबह उस समय हुआ, जब गांव के निवासी सुब्बल सिंकु के मोबाइल पर शाल्मी सिंकु के एक परिचित का फोन आया. फोन करने वाले ने उनसे शाल्मी से बात कराने को कहा. इसके बाद सुब्बल उनके घर पहुंचे. कई बार आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा. घर के भीतर शाल्मी का शव पड़ा था. यह दृश्य देखकर वह हैरान रह गए और गांव में घटना की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया.

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सुब्बल सिंकु ने घटना की जानकारी ग्रामीण मुंडा सोमनाथ सिंकु को दी. इसके बाद सोमनाथ ने जगन्नाथपुर थाना प्रभारी टिंकू कुमार दास को सूचना दी. जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. विधायक सोनाराम सिंकु को भी वारदात के बारे में बताया गया. वह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

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गैंता से वार कर हत्या का आरोप, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती कार्रवाई के दौरान मृतका के पति मांगील सिंकु को हिरासत में लिया गया. पुलिस के अनुसार, जांच और पूछताछ के दौरान पति पर ही हत्या करने का आरोप सामने आया है. हालांकि, हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

घटनास्थल की छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया. मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण था.

फिलहाल, आरोपी पति से पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद ही महिला की मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. इस घटना के बाद गांव में शोक और चिंता का माहौल है.

विधायक बोले- नशापान कर लोग ले रहे अपनों की जान

घटना की जानकारी मिलने पर विधायक सोनाराम सिंकु भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतका के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वारदात की निंदा की. विधायक ने कहा कि समाज में इस तरह के अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

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विधायक ने नशापान को भी ऐसी घटनाओं की एक बड़ी वजह बताया. उन्होंने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया. उनका कहना है कि नशे के कारण लोग अपनों की जान तक ले रहे हैं.

जिंतुगड़ा गांव में हुई इस वारदात के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल है. पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. फिलहाल मामले में जांच जारी है और पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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