scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सुसाइड करने वाले किसान के अंतिम संस्कार में न जाएं', शिवसेना MLA का विवादित बयान

शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड ने किसानों की आत्महत्या को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि किसानों को आत्महत्या करने के बजाय अपनी समस्याएं विधायक, सांसद और सरकार को बतानी चाहिए.

Advertisement
X
संजय गायकवाड का किसानों की आत्महत्या पर विवादित बयान.(File Photo- X)
संजय गायकवाड का किसानों की आत्महत्या पर विवादित बयान.(File Photo- X)

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. विवादित बयानों के लिए  चर्चा में रहने वाले संजय गायकवाड ने इस बार किसानों की आत्महत्या को लेकर बयान दिया है, जिससे हलचल मच गई है.

मीडिया प्रतिनिधि ने उनसे दो दिन पहले प्रकाश आंबेडकर के उस बयान को लेकर सवाल किया था, जिसमें उन्होंने किसानों को नालायक कहा था. इसके जवाब में संजय गायकवाड ने कहा कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को अपने इलाके के विधायक और सांसद को अपनी समस्याएं बतानी चाहिए, ताकि उनका समाधान निकाला जा सके.

संजय गायकवाड ने कहा कि किसान के आत्महत्या करने के बाद उसका परिवार परेशानियों का सामना करता है. इसलिए आत्महत्या करने से पहले किसान को अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

bjp dominates 28 mlc seats congress lost
बैलेट पेपर से वोटिंग के बाद भी कांग्रेस का हाथ खाली, जानें MLC चुनाव के नतीजे
जीशान सिद्दीकी को NCP ने मुंहई का अध्यक्ष बनाया है. (Photo- ITG)
अजित पवार की NCP में बढ़ी रार! जीशान और उमेश की नियुक्ति पर उठे सवाल
NCP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी नेतृत्व से आत्ममंथन और संगठन में सुधार की अपील की है (File Photo: ITG)
एनसीपी में घमासान... 'फैसलों में सलाह नहीं ली गई', पटेल ने उठाए सवाल
Thane Political Turmoil Erupts After Pradeep Purnecker Murder
पूर्णेकर हत्याकांड में मीनाक्षी शिंदे की गिरफ्तारी की मांग
पुणे की महिला पुलिसकर्मी पर ड्रिंक-ड्राइव का केस दर्ज

अंतिम विधि में भी नहीं जाना चाहिए

संजय गायकवाड ने आगे कहा, 'मैं तो कहूंगा कि आत्महत्या करने वाले किसान के अंतिम विधि में भी नहीं जाना चाहिए. तब उन्हें समझ में आएगा कि अपना शरीर कोई जानवर खाता है तो कैसा होता है. तब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे.' अपने बयान को लेकर संजय गायकवाड ने आगे कहा कि उन्होंने प्रकाश आंबेडकर का भाषण सुना है. उन्होंने कहा कि कई बार गुस्से में बात होती है. किसानों को आत्महत्या करने के बजाय अपनी समस्या सरकार को चिट्ठी लिखकर बतानी चाहिए. विधायक और सांसद को भी अपने संकट के बारे में बताना चाहिए, ताकि सभी मिलकर उनकी मदद कर सकें.

Advertisement

उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या करके अपने बच्चों को एक तरह से सजा देते हैं. उन्होंने कहा कि किसान अपनी पत्नी के साथ सात फेरे लेकर सात जन्मों का वादा करता है, लेकिन बीच में आत्महत्या कर जीवन समाप्त कर लेता है.संजय गायकवाड शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक हैं और बुलढाणा से चुनकर आते हैं. इससे पहले भी विवादित बयानों को लेकर वह चर्चा में रहे हैं और उनके बयानों की वजह से पार्टी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जियो की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री, 21% प्रीमियम पर लिस्टिंग |
    चक्रवात 'अर्नब' से आंध्र प्रदेश में भारी तबाही! 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, 4 लोगों की मौत |
    यूपी में पिछला प्रदर्शन दोहराने पर भी BJP क्यों करेगी चिंतन? देखें खबरदार |
    NCP में नियुक्तियों को लेकर बढ़ा घमासान... जीशान सिद्दीकी और उमेश पाटिल के पदों पर उठे सवाल, प्रफुल्ल पटेल-श्रीवास्तव आमने-सामने |
    प्री-वेडिंग शूट के दौरान आखिर क्या हुआ, जो थाने पहुंचे दो दर्जन पत्रकार और देना पड़ा अल्टीमेटम |
    महिला का अनोखा विरोध, दंडवत होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, मांगा न्याय |
    पूर्व मिस इंडिया प्रियदर्शनी बनीं दुल्हन, गुपचुप रचाई शादी, विदेशी दूल्हे संग किया Liplock |
    ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा? बाहर निकल रही है ठंडी हवा, बिना मैकेनिक बुलाए ऐसे चुटकियों में करें ठीक |
    दो इमारत, 4 आतंकी और एक्शन... बांदीपोरा में आतंकी हमले से निपटने की तैयारी, सुरक्षाबलों ने किया एंटी-फिदायीन मॉक ड्रिल |
    उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, सुरिंदर चौधरी बने रहेंगे डिप्टी CM
    Advertisement