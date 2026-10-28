scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भाभी से नाजायज संबंध, पत्नी करती थी विरोध... हत्या के दोषी पति को 15 साल बाद उम्रकैद

कौशांबी में पत्नी अनामिका की हत्या के करीब 15 साल पुराने मामले में अदालत ने धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आरोप था कि भाभी से कथित अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था. मामले में 12 गवाह पेश हुए.

Advertisement
X
कोर्ट ने 23 हजार का जुर्माना भी लगाया.(Photo: Akhilesh kumar/ITG)
कोर्ट ने 23 हजार का जुर्माना भी लगाया.(Photo: Akhilesh kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पत्नी की हत्या के करीब 15 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोप है कि उसकी पत्नी अनामिका भाभी के साथ उसके कथित अवैध संबंधों का विरोध करती थी, जिसके चलते उसे प्रताड़ित किया जाता था. शासन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद 28 अक्टूबर 2026 को अदालत ने यह फैसला सुनाया.

दरअसल, यह मामला सैनी थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गांव का है. पुलिस के मुताबिक, 2 सितंबर 2011 को धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू ने पत्नी अनामिका की हत्या के मामले में पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट और उसके अपहरण की सूचना दी थी. हालांकि, जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की. विवेचना पूरी होने के बाद धर्मेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया.

यह भी पढ़ें: डंपर की टक्कर से सिर बुरी तरह कुचला: कौशांबी में छात्र की दर्दनाक मौत के बाद हंगामा; घर का इकलौता बेटा था कृष्णा केसरवानी

सम्बंधित ख़बरें

दारोगा पर कार्रवाई के लिए DGP को पत्र.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
15 लाख की ठगी में पुलिस की कहानी कोर्ट में फेल, ओडिशा के 6 आरोपी रिहा
Kaushambi Dumper Accident (Photo- ITG)
कौशांबी: डंपर के पहिये में फंसा छात्र का सिर, 50 मीटर तक घसीटा!
सपा एजेंट ने लगाए गंभीर आरोप.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
'सपा एजेंट बनकर काम मत करिए...', मतदान केंद्र पर दारोगा से भिड़े BJP नेता
A reenactment of the Ram-Ravana battle through a unique, 247-year-old 'plastic pot fought' in Daranagar.
यहां रावण जलता नहीं, बस तीर खाता है, युद्ध की 247 साल पुरानी अनोखी परंपरा
Kaushambi
कौशांबी में एक और महिला गैंगस्टर... सफीका खातून समेत 6 पर गैंगस्टर एक्ट

अभियोजन पक्ष के अनुसार, धर्मेंद्र अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए सिराथू लेकर गया था. आरोप है कि भाभी के साथ उसके नाजायज संबंध थे, जिसका अनामिका विरोध करती थी. इसी बात को लेकर दंपती के बीच विवाद और प्रताड़ना की स्थिति बनी रहती थी. डीजीसी क्रिमिनल सोमेश्वर कुमार तिवारी ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की.

Advertisement

इलाज के लिए सिराथू ले गया, लौटते समय हत्या की साजिश का आरोप

डीजीसी क्रिमिनल सोमेश्वर कुमार तिवारी ने बताया कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए सिराथू ले गया था. उनके मुताबिक, आरोपी ने साजिश के तहत बदमाशों को बुलाकर अनामिका की हत्या करा दी. उन्होंने बताया कि घटना 2011 की है और सिराथू से लौटने के दौरान अनामिका देवी की हत्या हुई थी.

मृतका के भाई ने भी आरोप लगाया था कि धर्मेंद्र उसकी बहन को लगातार प्रताड़ित करता था. उसके मुताबिक, आरोपी के अपनी भाभी के साथ कथित अवैध संबंध थे और अनामिका के विरोध करने के कारण उसे परेशान किया जाता था. अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई के दौरान इन तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा.

डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि वर्ष 2011 से यह मुकदमा कौशांबी की जनपद अदालत में विचाराधीन था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए. लंबी सुनवाई और प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू को दोषी ठहराया.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी, अदालत ने सुनाई उम्रकैद

28 अक्टूबर 2026 को कौशांबी की अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. यह फैसला पत्नी अनामिका की हत्या के करीब 15 साल बाद आया है.

Advertisement

पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में लूट और अपहरण की सूचना मिलने के बाद जांच की थी. विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसके बाद न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई चली.

शासन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन पक्ष ने मामले में प्रभावी पैरवी की. डीजीसी क्रिमिनल सोमेश्वर कुमार तिवारी ने अभियोजन की ओर से अदालत में पक्ष रखा. करीब डेढ़ दशक पुराने इस मामले में अदालत के फैसले के बाद दोषी पति को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मंदिर की परंपरा से समझौता नहीं', गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी |
    Facial at Home: पार्लर का चक्कर छोड़ें, घर में दही और बेसन से करें 3 स्टेप फेशियल, करवा चौथ पर लगेंगी चांद |
    श्रद्धा दुबे से पूछताछ के बाद भी अनसुलझे हैं कई सवाल, ऐसे उलझी है लखनऊ के शिवा शर्मा की मौत की पहेली |
    फ्री फायर पर दोस्ती, फिर 2000 किमी दूर असम पहुंची नाबालिग, गेम के पीछे की कहानी चौंका देगी |
    'सुसाइड करने वाले किसान के अंतिम संस्कार में न जाएं', शिवसेना MLA का विवादित बयान |
    जियो की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री, 21% प्रीमियम पर लिस्टिंग |
    चक्रवात 'अर्नब' से आंध्र प्रदेश में भारी तबाही! 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, 5 लोगों की मौत |
    यूपी में पिछला प्रदर्शन दोहराने पर भी BJP क्यों करेगी चिंतन? देखें खबरदार |
    NCP में नियुक्तियों को लेकर बढ़ा घमासान... जीशान सिद्दीकी और उमेश पाटिल के पदों पर उठे सवाल, प्रफुल्ल पटेल-श्रीवास्तव आमने-सामने |
    प्री-वेडिंग शूट के दौरान आखिर क्या हुआ, जो थाने पहुंचे दो दर्जन पत्रकार और देना पड़ा अल्टीमेटम
    Advertisement