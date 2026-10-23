scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिलाओं को पीटा, फिर 193 भेड़-बकरों को हांक ले गए चोर, पुलिस ने ऐसे पकड़ा

कुलगाम के हुमपथरी चरागाह से 193 भेड़-बकरियां चुराने के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूरा झुंड बरामद किया. करीब 25 लाख रुपये के इन पशुओं की वापसी से उनकी रखवाली करने वाले लोगों की रोजी-रोटी बच गई.

Advertisement
X
Kulgam terror associate arrested
Kulgam terror associate arrested

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के ऊंचाई वाले चरागाहों में इस महीने पशु चोरी का बड़ा मामला सामने आया. चोर 193 भेड़ और बकरियां लेकर फरार हो गए थे, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई थी. पुलिस ने कई दिनों तक चले तलाशी अभियान के बाद इस हफ्ते 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और सभी पशुओं को बरामद कर लिया है.

दक्षिण कश्मीर जिले के डी के मार्ग इलाके में स्थित हुमपथरी चरागाह में 8 अक्टूबर को चोरों का एक समूह पहुंचा था. आरोपियों ने पशुओं की रखवाली कर रही महिलाओं के साथ मारपीट की और उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा माने जाने वाले पूरे झुंड को हांककर अपने साथ ले गए.

चोर कुल 181 भेड़ और 12 बकरियां लेकर फरार हुए थे. इतनी बड़ी संख्या में पशुओं के अचानक गायब होने के बाद डी के मार्ग पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने सेना और CRPF के साथ मिलकर पांच कथित आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है (Photo: ITG)
कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम! 5 आतंकी मददगार गिरफ्तार
Kulgam Drug Peddlers Arrest
कुलगाम में महिला समेत 3 कथित ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद
jammu kashmir cik raids kulgam shopia
जम्मू-कश्मीर: CIK की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मामले में कुलगाम-शोपियां में रेड
Kulgam terror attack (Representative image)
नाम पूछा, गोली मारी... कुलगाम हमले के बाद ग्राउंड जीरो का हाल
कुलगाम में टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षाबलों ने की इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस की टीमों ने पहाड़ी रास्तों और आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी ली. स्थानीय पशु व्यापार से जुड़े रास्तों और गतिविधियों पर भी नजर रखी गई. कई दिनों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े 3 अहम संदिग्धों को पकड़ लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: शादी के लिए पैसों की कमी पड़ी तो मंदिर में की चोरी, बुजुर्ग महिला की सोने की चेन छीनकर भागा कपल

181 भेड़ और 12 बकरियां हुईं बरामद

पुलिस ने चोरी किए गए सभी पशुओं को भी बरामद कर लिया है. गायब हुईं सभी 181 भेड़ और 12 बकरियां सुरक्षित मिल गईं. पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए पूरे झुंड की कीमत 25 लाख रुपये है.

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है. चोरों ने इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को चरागाह से कैसे निकाला और उन्हें कहां ले जाने की तैयारी थी, इसकी पूरी जानकारी अभी साफ नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महिलाओं को पीटा, फिर 193 भेड़-बकरों को हांक ले गए चोर, पुलिस ने ऐसे पकड़ा |
    मछली उत्पादन में भारत लगाएगा लंबी छलांग, 5 साल में 3 करोड़ टन का टारगेट |
    वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? कर्नाटक में 27 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट |
    MLC चुनाव: मुजफ्फरनगर में शिक्षकों-स्नातकों में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह |
    बिहार के सीवान में पटाखों के धमाकों से दहला गांव, कई लोगो के मरने की आशंका |
    वसंत वैली को म‍िला ‘बेस्ट डे स्कूल ऑफ इंडिया’ का अवॉर्ड, एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में 5-स्टार रेटिंग |
    सहारनपुर में खुद को हिंदू गुर्जर बताकर की शादी, फिर नमाज पढ़ने का बनाने लगा दबाव, जुनैद गिरफ्तार |
    बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गुरुग्राम में हाहाकार, उद्योग ठप, जनता बेहाल |
    Akhilesh Yadav का Congress के साथ सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान |
    AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, बेल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
    Advertisement