महिलाओं को पीटा, फिर 193 भेड़-बकरों को हांक ले गए चोर, पुलिस ने ऐसे पकड़ा

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के ऊंचाई वाले चरागाहों में इस महीने पशु चोरी का बड़ा मामला सामने आया. चोर 193 भेड़ और बकरियां लेकर फरार हो गए थे, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई थी. पुलिस ने कई दिनों तक चले तलाशी अभियान के बाद इस हफ्ते 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और सभी पशुओं को बरामद कर लिया है.

और पढ़ें

दक्षिण कश्मीर जिले के डी के मार्ग इलाके में स्थित हुमपथरी चरागाह में 8 अक्टूबर को चोरों का एक समूह पहुंचा था. आरोपियों ने पशुओं की रखवाली कर रही महिलाओं के साथ मारपीट की और उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा माने जाने वाले पूरे झुंड को हांककर अपने साथ ले गए.

चोर कुल 181 भेड़ और 12 बकरियां लेकर फरार हुए थे. इतनी बड़ी संख्या में पशुओं के अचानक गायब होने के बाद डी के मार्ग पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस की टीमों ने पहाड़ी रास्तों और आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी ली. स्थानीय पशु व्यापार से जुड़े रास्तों और गतिविधियों पर भी नजर रखी गई. कई दिनों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े 3 अहम संदिग्धों को पकड़ लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: शादी के लिए पैसों की कमी पड़ी तो मंदिर में की चोरी, बुजुर्ग महिला की सोने की चेन छीनकर भागा कपल

181 भेड़ और 12 बकरियां हुईं बरामद

पुलिस ने चोरी किए गए सभी पशुओं को भी बरामद कर लिया है. गायब हुईं सभी 181 भेड़ और 12 बकरियां सुरक्षित मिल गईं. पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए पूरे झुंड की कीमत 25 लाख रुपये है.

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है. चोरों ने इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को चरागाह से कैसे निकाला और उन्हें कहां ले जाने की तैयारी थी, इसकी पूरी जानकारी अभी साफ नहीं हुई है.

---- समाप्त ----