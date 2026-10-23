scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? कर्नाटक में 27 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट

कर्नाटक में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत जारी 43,82,824 नोटिसों पर सुनवाई पूरी हो गई है. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित होगी.

Advertisement
X
कर्नाटक में SIR की सुनवाई पूरी हो गई है (Photo-ITG)
कर्नाटक में SIR की सुनवाई पूरी हो गई है (Photo-ITG)

कर्नाटक में मतदाता सूची के जारी SIR के तहत 43.82 लाख से ज्यादा नोटिस पर सुनवाई पूरी हो गई है. बेंगलुरु में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि पूरे राज्य में यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग के SIR-2026 कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. ये नोटिस उन वोटर्स को दिए गए थे, जिनके नाम SIR के दौरान "मैपिंग नहीं" और "गड़बड़ी" वाली श्रेणियों में आए थे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बयान में कहा, "कुल 43,82,824 नोटिस तैयार कर मतदाताओं तक पहुंचाए गए और पूरे राज्य में सुनवाई पूरी कर ली गई है."

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी क्या वाकई 'वोट चोरी?' देखें दंगल
Neha Bora
LIVE: नेहा बोरा की पीस बॉन्ड के खिलाफ याचिका पर थोड़ी देर में फैसला
BJP rally
प्रोटेस्ट पर BJP का काउंटर प्लान, 'अराजकता' के खिलाफ पूरे देश में कैंपेन
ज्ञानेश कुमार-SIR पर फिर छिड़ेगा संग्राम, BJP भी तैयार, देखें 10 तक
Kumar, a 1988-batch IAS officer who took charge as CEC in February 2025, has defended the process as lawful and in line with Election Commission procedures.
CEC के खिलाफ महाभियोग आया तो? स्पीकर ने बताया अगला कदम

कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 16 जून से 22 अक्टूबर के बीच फॉर्म 6 के 10,42,863 आवेदन, फॉर्म 6ए के 4,840 आवेदन, फॉर्म 7 के 2,28,917 आवेदन और फॉर्म 8 के 13,10,841 आवेदन मिले. इस दौरान कुल 25,87,461 आवेदन मिले.

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार पर आर-पार, इस बार बीजेपी भी तैयार... SIR पर आज फिर छिड़ेगा संग्राम!

फॉर्म 7 का इस्तेमाल प्रस्तावित नाम जोड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने या मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग के लिए होता है. फॉर्म 8 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में पता बदलने या दर्ज जानकारी ठीक कराने के लिए किया जाता है. जानकारी के मुताबिक, 23 सितंबर तक मिले फॉर्म 7 के सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा कर दिया गया है.

Advertisement

नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा, "नाम दर्ज करना और प्रविष्टियों में सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं." आवेदक जरूरत के मुताबिक फॉर्म 6, 6ए, 7 या 8 संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी को जमा कर सकते हैं. आवेदन ईसीआईनेट यानी निर्वाचन आयोग इंटरनेट ऐप या वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दिया जा सकता है.

ऑफलाइन आवेदन बूथ स्तर अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है. राज्य में 43,82,824 नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. 23 सितंबर तक मिले सभी फॉर्म 7 आवेदन निपटाए जा चुके हैं और अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    MLC चुनाव: मुजफ्फरनगर में शिक्षकों-स्नातकों में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह |
    बिहार के सीवान में पटाखों के धमाकों से दहला गांव, कई लोगो के मरने की आशंका |
    वसंत वैली को म‍िला ‘बेस्ट डे स्कूल ऑफ इंडिया’ का अवॉर्ड, एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में 5-स्टार रेटिंग |
    सहारनपुर में खुद को हिंदू गुर्जर बताकर की शादी, फिर नमाज पढ़ने का बनाने लगा दबाव, जुनैद गिरफ्तार |
    बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गुरुग्राम में हाहाकार, उद्योग ठप, जनता बेहाल |
    Akhilesh Yadav का Congress के साथ सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान |
    नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, बेल बॉन्ड से जुड़ी याचिका खारिज |
    यूपी में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी क्या वाकई 'वोट चोरी?' देखें दंगल |
    'इन्होंने बर्बाद कर दिया...', मनोज बाजपेयी का छलका दर्द, बोले- बुरे कर्म |
    सरकार की बड़ी तैयारी... एयरबैग की तरह सभी कारों में जरूरी होगा ये सेफ्टी फीचर
    Advertisement