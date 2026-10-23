वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? कर्नाटक में 27 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट

कर्नाटक में मतदाता सूची के जारी SIR के तहत 43.82 लाख से ज्यादा नोटिस पर सुनवाई पूरी हो गई है. बेंगलुरु में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि पूरे राज्य में यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग के SIR-2026 कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. ये नोटिस उन वोटर्स को दिए गए थे, जिनके नाम SIR के दौरान "मैपिंग नहीं" और "गड़बड़ी" वाली श्रेणियों में आए थे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बयान में कहा, "कुल 43,82,824 नोटिस तैयार कर मतदाताओं तक पहुंचाए गए और पूरे राज्य में सुनवाई पूरी कर ली गई है."

कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 16 जून से 22 अक्टूबर के बीच फॉर्म 6 के 10,42,863 आवेदन, फॉर्म 6ए के 4,840 आवेदन, फॉर्म 7 के 2,28,917 आवेदन और फॉर्म 8 के 13,10,841 आवेदन मिले. इस दौरान कुल 25,87,461 आवेदन मिले.

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार पर आर-पार, इस बार बीजेपी भी तैयार... SIR पर आज फिर छिड़ेगा संग्राम!

फॉर्म 7 का इस्तेमाल प्रस्तावित नाम जोड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने या मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग के लिए होता है. फॉर्म 8 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में पता बदलने या दर्ज जानकारी ठीक कराने के लिए किया जाता है. जानकारी के मुताबिक, 23 सितंबर तक मिले फॉर्म 7 के सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा कर दिया गया है.

Advertisement

नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा, "नाम दर्ज करना और प्रविष्टियों में सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं." आवेदक जरूरत के मुताबिक फॉर्म 6, 6ए, 7 या 8 संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी को जमा कर सकते हैं. आवेदन ईसीआईनेट यानी निर्वाचन आयोग इंटरनेट ऐप या वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दिया जा सकता है.

ऑफलाइन आवेदन बूथ स्तर अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है. राज्य में 43,82,824 नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. 23 सितंबर तक मिले सभी फॉर्म 7 आवेदन निपटाए जा चुके हैं और अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी.

---- समाप्त ----