बिहार के सीवान में पटाखों के धमाकों से दहला गांव, कई लोगों के मौत की आशंका

बिहार के सीवान जिले में शुक्रवार को पटाखों में आग लगने के बाद एक मकान में भीषण विस्फोट होने की खबर है. जामो थाना क्षेत्र के आलमापुर गांव में हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका है. हालांकि, मृतकों की संख्या और उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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जानकारी के अनुसार, आलमापुर निवासी मो. अमीरुद्दीन मियां के मकान में पटाखे रखे हुए थे. उन्हें पटाखों का कारोबारी बताया जा रहा है. बताया जाता है कि घटना के वक्त घर के अंदर कई लोग मौजूद थे. इसी दौरान वहां रखे पटाखों में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने दूसरे पटाखों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

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आग लगने के बाद मकान में एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे. विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान के अगले हिस्से का मलबा टूटकर सीधे सड़क पर जा गिरा. इस भयावह घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाकों की आवाज से स्थानीय लोग दहशत में आ गए.

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लगातार दो घंटे तक सुनाई देते रहे धमाके

बताया जा रहा है कि विस्फोट के बाद करीब दो घंटे तक रह-रहकर धमाकों की आवाज सुनाई देती रही. मकान में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे होने की वजह से आग लगने के बाद लगातार विस्फोट होने की बात सामने आई है. धमाकों के कारण मकान को भारी नुकसान पहुंचा और उसका अगला हिस्सा ढहकर सड़क पर गिर गया.

घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि विस्फोट में शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होने की सूचना है. इसके कारण मृतकों की पहचान करने में भी परेशानी होने की बात सामने आ रही है. हालांकि, इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

मृतकों की संख्या और विस्फोट की वजह पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

सीवान के जामो थाना क्षेत्र के आलमापुर गांव में हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. शुरुआती जानकारी में सात से आठ लोगों की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन मृतकों की वास्तविक संख्या और उनकी पहचान को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

फिलहाल, विस्फोट के सटीक कारणों, मृतकों की संख्या और मामले में प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मकान में रखे पटाखों में आग लगने के बाद यह भयावह हादसा हुआ.

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