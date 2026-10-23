सहारनपुर में खुद को हिंदू गुर्जर बताकर की शादी, फिर नमाज पढ़ने का बनाने लगा दबाव, जुनैद गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहचान छिपाकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला गंगोह थाना क्षेत्र का है. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू गुर्जर बताकर उससे शादी की थी. इसके बाद उस पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा. युवती के मुताबिक, जब उसने इन बातों का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के दो अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया.

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पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने 22 अक्टूबर 2026 को गंगोह थाने में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में जुनैद, संजीदा पत्नी इकबाल और इश्तकार पुत्र इकबाल को आरोपी बनाया गया. युवती ने आरोप लगाया कि जुनैद ने शादी से पहले अपनी पहचान हिंदू गुर्जर के रूप में बताई थी. शादी के बाद उस पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया.

पीड़िता की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा संख्या 481/2026 दर्ज किया. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 351(2) के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) लगाई गई है.

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मामले की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी गंगोह के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने गांव खैरसाल में कार्रवाई की. यहां से जुनैद पुत्र इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी इसी गांव का रहने वाला है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और उसे न्यायालय में पेश किया. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. मामले में नामजद संजीदा और इश्तकार के संबंध में पुलिस की आगे की कार्रवाई को लेकर उपलब्ध जानकारी में कोई विवरण नहीं दिया गया है.

आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार जुनैद का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ नकुड़ थाने में वर्ष 2024 के दौरान दो मुकदमे दर्ज हुए थे. इसके अलावा वर्ष 2025 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. फिलहाल गंगोह पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में जुनैद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस मामले में पहचान छिपाकर शादी करने, धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप शामिल हैं. इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी है. पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.



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