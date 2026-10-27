उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में बदलाव, थोड़ी देर में शपथ; किसकी होगी एंट्री और किसकी छुट्टी?

जम्मू-कश्मीर में कई महीनों की देरी और राजनीतिक उठापटक के बाद आज उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इसी सप्ताह नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया था. अब आज मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है.

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खास बात यह है कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला सरकार मंत्रिमंडल के सभी नौ पदों को भरने जा रही है. इस फेरबदल के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर, अल्ताफ अहमद कालू, शमीमा फिरदौस और मीर सैफुल्ला के श्रीनगर राजभवन में नए मंत्रियों के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है.

वहीं, छंब से विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है. उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरंक्षक फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी.

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फारूक अब्दुल्ला ने ही प्रस्तावित बदलावों को अपनी अंतिम मंजूरी दी. उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के विधायकों को भी साफ संदेश दे दिया था कि फैसला लिया जा चुका है. ऐसे में कोई उनके या फारूक अब्दुल्ला के पास न जाए. उन्होंने सख्त संदेश देते हुए विधायकों से कहा था कि सूची फाइनल हो चुकी है.

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उन्होंने कहा, 'मेरे या फारूक अब्दुल्ला के पास आने की कोई जरूरत नहीं है. इसका कोई फायदा नहीं है. सूची पहले ही तैयार हो चुकी है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता.'

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