scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में बदलाव, थोड़ी देर में शपथ; किसकी होगी एंट्री और किसकी छुट्टी?

जम्मू-कश्मीर में कई महीनों की देरी और राजनीतिक उठापटक के बाद उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया था.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर में आज नए मंत्रियों का शपथ-ग्रहण. (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर में आज नए मंत्रियों का शपथ-ग्रहण. (Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर में कई महीनों की देरी और राजनीतिक उठापटक के बाद आज उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इसी सप्ताह नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया था. अब आज मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है. 

खास बात यह है कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला सरकार मंत्रिमंडल के सभी नौ पदों को भरने जा रही है. इस फेरबदल के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर, अल्ताफ अहमद कालू, शमीमा फिरदौस और मीर सैफुल्ला के श्रीनगर राजभवन में नए मंत्रियों के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है. 

वहीं, छंब से विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है. उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरंक्षक फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Jammu Kashmir CM Omar Abdullah
उमर अब्दुल्ला सरकार का कैबिनेट फेरबदल कल, कांग्रेस नहीं होगी शामिल
chrysanthemum garden
3.5 लाख फूलों से सजा कश्मीर का गार्डन, CM उमर अब्दुल्ला ने की खास अपील
उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के विधायकों को साफ संदेश दिया है कि फैसला लिया जा चुका है. (Photo-File)
कैबिनेट में बदलाव जल्द, उमर बोले- लिस्ट तैयार, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं
बस ड्राइवर का आरोप है कि उन लोगों ने उसे गोली मारने तक की धमकियां दी (PHOTO: X/ANI)
'मुझे आतंकी कहा, बोले गोली मार देंगे', पथराव मामले में कश्मीरी ड्राइवर का दावा
दिल्ली से श्रीनगर जा रही कश्मीर की बस पर पथराव (Photo: PTI X)
कश्मीर जा रही बस पर हरियाणा में पथराव, भड़के CM उमर, बोले- तुरंत एक्शन हो

यह भी पढ़ें: 'कश्मीर को घसीटिए मत...', फारूक अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा का बयान चर्चा में

फारूक अब्दुल्ला ने ही प्रस्तावित बदलावों को अपनी अंतिम मंजूरी दी. उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के विधायकों को भी साफ संदेश दे दिया था कि फैसला लिया जा चुका है. ऐसे में कोई उनके या फारूक अब्दुल्ला के पास न जाए. उन्होंने सख्त संदेश देते हुए विधायकों से कहा था कि सूची फाइनल हो चुकी है. 

Advertisement

उन्होंने कहा, 'मेरे या फारूक अब्दुल्ला के पास आने की कोई जरूरत नहीं है. इसका कोई फायदा नहीं है. सूची पहले ही तैयार हो चुकी है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dorothy Movie Review: 'मर्दानगी' के नाम पर पहचान की हत्या, सोचने पर मजबूर करेगी 'डोरोथी' |
    कौन हैं IAS अभय सिंह, जिन पर BJP के बागी नेता की शिकायत पर हो गया एकाएक एक्शन  |
    एक गलती से जा सकती है सरकारी नौकरी! कहीं आप भी तो नहीं अपनाते हैं ये शॉर्टकट |
    साहिल के परिवार ने मुस्कान को अपनाया? फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ही वकील करेगा दोनों की पैरवी |
    15 सेकंड की रील, कमाई लाखों में! ये हैं Gen Z की टॉप फैशन इन्फ्लुएंसर्स? |
    दिवाली, गोवर्धन पूजा से छठ तक, घर की सफाई में इन 7 बातों का रखें ध्यान |
    करवा चौथ पर भद्रा का साया या शुक्र उदय? जानें व्रत से जुड़ी जरूरी बातें |
    साल में एक बार करा लें ये टेस्ट, समय रहते पता चल सकती है किडनी की बीमारी, डॉक्टर ने बताया |
    Microsoft की छंटनी क्यों नहीं है Oracle-Amazon जैसी? खुद का स्टार्टअप खोलने में मदद करेगी कंपनी |
    Cyclone Arnab Live: अर्नब बना प्रचंड चक्रवाती तूफान, अगले 36 घंटे बेहद खतरनाक
    Advertisement