scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: जादू का झांसा देकर धोखे से उड़ाई 1 लाख की अंगूठी, CCTV से पकड़ा गया 'जादूगर'

बीड के परली बस स्टेशन पर शख्स ने खुद को जादूगर बताते हुए एक बुजुर्ग को निशाना बनाया. आरोपी ने कंकड़ को रुद्राक्ष बनाने का झांसा देकर बुजुर्ग को उलझाए रखा और उनकी सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया. कैमरों की रिकॉर्डिंग और कई सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को नासिक से पकड़ा और अंगूठी बरामद कर ली.

Advertisement
X
पुलिस ने चोर के पास से अंगूठी बरामद की (Representational)
पुलिस ने चोर के पास से अंगूठी बरामद की (Representational)

महाराष्ट्र के बीड जिले में जादू का झांसा देकर एक शख्स 1 लाख की सोने की अंगूठी लेकर भाग गया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने कंकड़ को पवित्र रुद्राक्ष में बदलने का दावा कर बुजुर्ग को झांसे में लिया था. सोमवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. 

पुलिस ने आरोपी को नासिक जिले में उसके गांव से पकड़ा. पूछताछ के दौरान युवक ने अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद चोरी हुई 10 ग्राम की सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली गई. यह घटना 28 सितंबर को परली बस स्टेशन पर हुई. पीड़ित स्थानीय निवासी है और उस समय बस का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान आरोपी उसके पास पहुंचा.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने पीड़ित को एक छोटा पत्थर दिया. उसने दावा किया कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और वह उस पत्थर को रुद्राक्ष में बदल सकता है. आरोपी ने जादू दिखाने के बहाने चालाकी से बुजुर्ग को उलझाए रखा. इसी दौरान उसने पीड़ित को धोखा दिया और उसकी 10 ग्राम की सोने की अंगूठी लेकर वहां से फरार हो गया. अंगूठी की कीमत 1 लाख रुपये बताई गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Manoj Jarange
मनोज जरांगे को मिले 500 करोड़? SIT करेगी जांच
Maharashtra SIR Draft list
महाराष्ट्र SIR में कई जगह 40% मतदाताओं के नाम कटे? SC ने मांगा जवाब
केतन हत्याकांड केस की जारी है जांच. (Photo: ITG)
बेटे की मौत, दादा का निधन... फिर भी केतन के परिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा
प्रमिला महाडोरे की बाघ के हमले में गई जान(screengrab:itg)
पति से कुछ दूर बैठी पत्नी को खींच ले गया बाघ, चीखने तक का नही मिला मौका 
Stone pelting on RSS Dussehra procession in Maharashtra's Jalgaon.
महाराष्ट्र में RSS के दशहरा जुलूस पर पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज
Advertisement

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मिले सुराग

वारदात के बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. शिकायत के आधार पर पुलिस की एक टीम ने परली बस स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान मिले कई सुरागों पर काम किया.

यह भी पढ़ें: एक बार फिर थाने से 100 मीटर दूर ज्वेलरी शॉप में चोरी, दो साल पहले धनतेरस की रात भी इसी दुकान में हुई थी वारदात

आरोपी की पहचान अफजल नवाब मदारी के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, वह आदतन अपराधी है और नासिक जिले की येवला तहसील के सावरगांव का निवासी है. पहचान होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी का पता लगाया और नासिक स्थित उसके गांव पहुंची. इसके बाद सोमवार को उसे हिरासत में लिया गया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ में अपराध कबूल करने के बाद चोरी की अंगूठी बरामद कर ली गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लुधियाना में शादी के नाम पर धोखा, जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप, जानें पूरा मामला |
    महाराष्ट्र: जादू का झांसा देकर धोखे से उड़ाई 1 लाख की अंगूठी, CCTV से पकड़ा गया 'जादूगर' |
    टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले शूटर्स के निशाने पर थे आमिर, पुलिस का बड़ा खुलासा |
    कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की गूंज... भारत को चियर कर रहे इजरायली युवा |
    आल्हा-ऊदल की वीरभूमि में 2027 की जंग: महोबा और चरखारी विधानसभा सीट का सियासी गणित |
    महाराष्ट्र: कुएं के विवाद ने लिया खूनी मोड़, भतीजे ने डबल मर्डर कर चौकी में किया सरेंडर |
    28 हजार करोड़ के ट्रांजैक्शन, फ्रीज खाते खुलवाने वाला वकील गिरफ्तार, 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी नेटवर्क |
    गुजरात के 4 जिलों में सूखा घोषित, किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान |
    Bigg Boss Bold Moments: कभी रजाई में इंटीमेट-कभी सरेआम Liplock, बिग बॉस में मर्यादा भूले ये सितारे, हुए रोमांटिक |
    यूपी चुनाव में अमित शाह की एंट्री, नाराज कार्यकर्ता और बिगड़े समीकरण को सुधारने की चुनौती
    Advertisement