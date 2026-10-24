हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी PG की 320 सीटें, केंद्र देगा ₹415 करोड़

डॉक्टर बनने के बाद मरीजों का इलाज करने के साथ-साथ किसी खास बीमारी में विशेषज्ञता हासिल करना भी जरूरी होता है. लेकिन पीजी मेडिकल सीटों की कमी की वजह से कई डॉक्टरों को अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला नहीं मिल पाता. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने राज्य के छह मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 320 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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इसके लिए करीब 415 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की बात कही गई है. इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी है. इससे मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके डॉक्टरों को विशेषज्ञता हासिल करने के अधिक अवसर मिल सकते हैं. साथ ही, राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ेंगी?

जेपी नड्डा के बयान के मुताबिक, छह मेडिकल कॉलेजों में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह किया जा रहा है-

हमीरपुर-57 सीटें

चंबा- 28 सीटें

मंडी- 55 सीटें

नाहन- 32 सीटें

शिमला- 91 सीटें

टांडा- 57 सीटें

इन सभी कॉलेजों में कुल 320 अतिरिक्त पीजी सीटें होंगी. इनमें सबसे ज्यादा 91 सीटें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई हैं.

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#WATCH | Delhi: Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda says, "... The Central Government has today approved a proposal to increase postgraduate (PG) medical seats in Himachal Pradesh by 320. The Government of India will provide a grant of approximately Rs 415 crore for this project. The proposal was received from the Himachal Pradesh Government on June 23rd; on October 6th, during the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu discussed this matter with me; and today, the Government of India has granted approval for all 320 proposed seats. These seats have been sanctioned across six medical colleges: 57 in Hamirpur, 28 in Chamba, 55 in Mandi, 32 in Nahan, 91 in Shimla, and 57 in Tanda... I now urge the Himachal Pradesh Government to take the necessary steps without delay to ensure the creation of these 320 seats in a time-bound manner..." — ANI (@ANI) October 24, 2026

हिमाचल सरकार को जल्द काम पूरा करने की अपील

जारी किए गए बयान में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील भी की है जिससे इन सीटों को शुरू किया जा सके. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव 23 जून को मिला था. इसके बाद 6 अक्टूबर को AIIMS बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की थी.

डॉक्टरों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

बता दें कि पीजी मेडिकल सीटें बढ़ने से MBBS के बाद MD और MS जैसे कोर्स में विशेषज्ञता हासिल करने के अवसर बढ़ सकते हैं. इससे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा की क्षमता बढ़ेगी. लंबे समय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर होने से मरीजों को भी फायदा मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या पहले 277 थी, जिसे बढ़ाकर 597 किया गया है.

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