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कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की गूंज... भारत को चियर कर रहे इजरायली युवा

इजरायल की संसद में पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं ने चुनाव और कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर बात की. बातचीत में आपसी देखभाल, अपने जैसा बने रहने और जीत की उम्मीद के साथ उड़ान में कई इजरायलियों की जान बचाने की कोशिश की सराहना सामने आई.

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इजरायल में 27 अक्टूबर को मतदान होना है. (Photo- ITG)
इजरायल में 27 अक्टूबर को मतदान होना है. (Photo- ITG)

इजरायल में चुनाव से पहले पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं में उत्साह के साथ सतर्कता भी दिखाई दे रही है. आजतक ने यरुशलम में इजरायल की संसद में कुछ युवा मतदाताओं से बातचीत की. इन युवाओं ने कहा कि उन्हें अभी राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें इस बारे में और समझने की जरूरत है.

संसद में बातचीत के दौरान एक युवा मतदाता ने कहा कि युवाओं को अभी बहुत कुछ जानने और समझने की जरूरत है. उन्होंने एक-दूसरे के प्रति सावधान रहने और अपना असली व्यक्तित्व बनाए रखने की बात भी कही. उनकी बातों से साफ था कि पहली बार वोट डालने जा रहे युवा चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर उनकी समझ अभी बन रही है.

यह भी पढ़ें: इजरायल चुनाव में नेतन्याहू की अग्निपरीक्षा... जंग ही नहीं, जातीय संघर्ष भी मुद्दा

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कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की तारीफ

बातचीत के दौरान इजरायल के युवा मतदाताओं ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी का भी जिक्र किया. उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहादुरी से कई इजरायली लोगों की जान बचाने में मदद की. युवाओं की इस प्रतिक्रिया में कैप्टन स्मिथ के साहस और उनके प्रयासों के प्रति सम्मान दिखाई दिया.

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यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले ईरान से जंग चाहते थे नेतन्याहू, IDF चीफ ने मांगा लिखित ऑर्डर... इजरायल में घमासान

इजरायल में चुनाव के इस अहम मौके पर पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं की बातें उम्मीद, सतर्कता और बहादुरी के प्रति सम्मान को दिखाती हैं. हालांकि, बातचीत में युवाओं ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों के बारे में अभी और जानकारी हासिल करनी है.

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