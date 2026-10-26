इजरायल में चुनाव से पहले पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं में उत्साह के साथ सतर्कता भी दिखाई दे रही है. आजतक ने यरुशलम में इजरायल की संसद में कुछ युवा मतदाताओं से बातचीत की. इन युवाओं ने कहा कि उन्हें अभी राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें इस बारे में और समझने की जरूरत है.

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संसद में बातचीत के दौरान एक युवा मतदाता ने कहा कि युवाओं को अभी बहुत कुछ जानने और समझने की जरूरत है. उन्होंने एक-दूसरे के प्रति सावधान रहने और अपना असली व्यक्तित्व बनाए रखने की बात भी कही. उनकी बातों से साफ था कि पहली बार वोट डालने जा रहे युवा चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर उनकी समझ अभी बन रही है.

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कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की तारीफ

बातचीत के दौरान इजरायल के युवा मतदाताओं ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी का भी जिक्र किया. उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहादुरी से कई इजरायली लोगों की जान बचाने में मदद की. युवाओं की इस प्रतिक्रिया में कैप्टन स्मिथ के साहस और उनके प्रयासों के प्रति सम्मान दिखाई दिया.

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इजरायल में चुनाव के इस अहम मौके पर पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं की बातें उम्मीद, सतर्कता और बहादुरी के प्रति सम्मान को दिखाती हैं. हालांकि, बातचीत में युवाओं ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों के बारे में अभी और जानकारी हासिल करनी है.

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