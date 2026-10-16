वकील से लूटे 20 लाख रुपये, जानें बदमाशों ने कैसे बिछाया जाल, CCTV वीडियो

हरियाणा के सोनीपत में प्लॉट खरीदने का सौदा एक वकील को भारी पड़ गया. जीरकपुर में 200 गज का प्लॉट दिलाने के नाम पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकालत करने वाले शशांक को मुरथल बुलाया गया. आरोप है कि यहां पिस्तौल के बल पर उनसे 20 लाख रुपये लूट लिए गए. वारदात दिल्ली-पानीपत रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुई. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने वकील की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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शशांक उत्तर प्रदेश के मेरठ की सोमदत्त विहार कॉलोनी के निवासी हैं और दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकालत करते हैं. उन्होंने मुरथल थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी दोस्ती दिल्ली के पहाड़गंज निवासी सोहेल से है. सोहेल की पहचान पंजाब के जीरकपुर निवासी हरप्रीत से थी. शशांक के मुताबिक, सोहेल ने उन्हें बताया था कि हरप्रीत जीरकपुर में एक नई सोसायटी में प्लॉट काट रहा है. इसके बाद प्लॉट खरीदने को लेकर हरप्रीत से बातचीत कराई गई. आरोप है कि हरप्रीत ने वीडियो कॉल के जरिए शशांक को 200 गज का प्लॉट दिखाया. दोनों के बीच प्लॉट का सौदा 40 लाख रुपये में तय हुआ.

आधी रकम लेकर मुरथल बुलाया

शिकायत के अनुसार, प्लॉट का सौदा तय होने के बाद हरप्रीत ने शशांक से कहा कि वह आधी रकम लेकर मुरथल पहुंच जाए. वहां उसे रुपये की रसीद दे दी जाएगी. इसी भरोसे पर शशांक 20 लाख रुपये लेकर अपने दोस्त सोहेल के साथ कार से मुरथल के लिए रवाना हो गए.

शशांक तड़के करीब साढ़े तीन बजे मुरथल पहुंचे. उन्हें दिल्ली-पानीपत रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास बुलाया गया था. आरोप है कि वहां हरप्रीत अपने दो अन्य साथियों के साथ एक कार में मौजूद था. शशांक को उम्मीद थी कि प्लॉट के सौदे के तहत रुपये जमा कराने के बाद उन्हें रसीद मिल जाएगी, लेकिन मौके पर उनके साथ लूट की वारदात हो गई.

बैग खोलकर रुपये दिखाए, तभी तान दी पिस्तौल

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शिकायत के मुताबिक, मौके पर बातचीत के दौरान हरप्रीत ने पहले शशांक से रुपये दिखाने को कहा. इसके बाद शशांक ने अपनी कार में रखा बैग खोला और उसमें रखी रकम दिखाई.आरोप है कि रुपये देखते ही हरप्रीत के साथ आए एक युवक ने शशांक पर पिस्तौल तान दी. इसके बाद बदमाश 20 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर अपनी कार में बैठ गए और वहां से भागने लगे. शशांक ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की. उन्होंने भाग रही कार के बोनट पर लटकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने कार दौड़ा दी. इससे शशांक नीचे गिर गए और उन्हें चोटें आईं. आरोपी रुपये लेकर मौके से फरार हो गए. इस तरह प्लॉट की रसीद लेने के लिए मुरथल पहुंचे शशांक के हाथ से 20 लाख रुपये निकल गए. वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई.

CCTV में कैद हुई वारदात, पुलिस ने शुरू की जांच

मुरथल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव के मुताबिक, तड़के गश्त के दौरान पुलिस को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पिस्तौल दिखाकर 20 लाख रुपये छीनने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शशांक की शिकायत के आधार पर लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वारदात पेट्रोल पंप के पास लगे CCTV कैमरे में कैद होने की बात भी सामने आई है.

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इस मामले में पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि प्लॉट का सौदा किस तरह तय हुआ और रुपये लेने के बाद वारदात को कैसे अंजाम दिया गया. शिकायत में हरप्रीत और उसके दो साथियों पर लूट का आरोप लगाया गया है. शशांक का आरोप है कि उन्हें प्लॉट की रसीद देने के बहाने बुलाया गया था. रुपये दिखाते ही उन पर पिस्तौल तान दी गई और बैग छीन लिया गया. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. सोनीपत के मुरथल में हुई इस वारदात में प्लॉट खरीदने के नाम पर तय हुई 40 लाख रुपये की डील के बीच 20 लाख रुपये की रकम लूटे जाने का आरोप है. अब पुलिस जांच में घटना से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जाएगा.

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