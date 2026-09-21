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पीछा करती रहीं दो गाड़ियां, फिर बरसने लगीं गोलियां, बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो ने गैंगस्टर के भाई को बचाया, जानें पूरा मामला

सोनीपत के गोहाना में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे स्कॉर्पियो सवारों पर दिनदहाड़े फायरिंग की गई. आरोप है कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाईं. गाड़ी बुलेटप्रूफ होने के कारण उसमें सवार कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र पुगथला के भाई ऋषि पुगथला और रिश्तेदार बाल-बाल बच गए. पुलिस जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर जांच कर रही है.

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गैंगस्टर के भाई और रिश्तेदार पर हुई फायरिंग. (Photo: ITG)
गैंगस्टर के भाई और रिश्तेदार पर हुई फायरिंग. (Photo: ITG)

हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर दिनदहाड़े गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया. गोहाना के खरखोदा मोड़ के पास कोर्ट से गवाही देकर घर लौट रहे स्कॉर्पियो सवारों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र पुगथला के भाई ऋषि पुगथला और उनके रिश्तेदार सवार थे. हमले में सबसे अहम बात यह रही कि जिस स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया, वह बुलेटप्रूफ थी. इसी वजह से हमलावरों की ओर से कई राउंड फायरिंग किए जाने के बावजूद गाड़ी में सवार लोग सुरक्षित बच गए. घटना के बाद हमलावर अपनी गाड़ियों समेत मौके से फरार हो गए.

जानकारी के मुताबिक, स्कॉर्पियो सवार लोग कोर्ट में गवाही देने के बाद अपने घर के लिए निकले थे. जैसे ही उनकी गाड़ी गोहाना के खरखोदा मोड़ के पास पहुंची, तभी पीछे से फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने उनका पीछा करते हुए हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने स्कॉर्पियो को निशाना बनाकर करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाईं. अचानक सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों में भी घटना को लेकर हड़कंप मच गया.

कोर्ट से लौटते समय अचानक शुरू हुई फायरिंग

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हमलावरों ने जिस गाड़ी पर गोलियां चलाईं, वह बुलेटप्रूफ थी. बताया जा रहा है कि इसी वजह से गोलियां चलने के बावजूद स्कॉर्पियो में बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ. फायरिंग के बाद आरोपी अपनी गाड़ियों के साथ मौके से फरार हो गए. इस वारदात में कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र पुगथला के भाई ऋषि पुगथला और उनके रिश्तेदारों के स्कॉर्पियो में सवार होने की बात सामने आई है. हमले में ऋषि पुगथला को पीड़ित बताया जा रहा है.

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घटना के बाद इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई. दिनदहाड़े सड़क पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआती जानकारी में इस हमले के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि बड़ौता निवासी रविंद्र का आरोपियों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

पुलिस इसी जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को हमले की वजह से जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है. हालांकि फायरिंग के पीछे वास्तविक वजह क्या है और हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है. फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वारदात से जुड़े सबूत जुटाए. इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.
 

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर किस दिशा से आए थे और फायरिंग के बाद किस रास्ते से मौके से फरार हुए. पुलिस हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. फिलहाल इस घटना में बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो ने हमले का सामना कर रहे लोगों की जान बचा ली. कोर्ट से घर लौटते समय हुई इस फायरिंग ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस अब जमीन विवाद, पुरानी रंजिश और हमलावरों की पहचान को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है.

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