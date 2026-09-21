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India vs Japan: टी20 में इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया, जापान के खिलाफ भिड़ंत, लाइव देखने का मिल गया धांसू तरीका

India vs Japan T20I live streaming: जापान के खिलाफ भारतीय टीम की कोशिश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की होगी. वैभव सूर्यवंशी को अगर प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो फिर वह अपने बल्ले से कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.

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India vs Japan T20I
India vs Japan T20I

India vs Japan T20I live streaming: भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार यानी 22 सितंबर को इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है. टीम इंडिया पहली बार जापान के खिलाफ टी20 मुकाबला खेलने जा रही है. 

जापान के साणो शहर में होने वाले यह मैच दोनों देशों के बीच खेल संबंधों को मजबूत करने का काम करेगी. वहीं भारतीय टीम के लिए यह एशियन गेम्स की तैयारियों के लिहाज से बेहद खास है. सुजुकी कप के तहत होने वाले इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं.

इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा. अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया तीन मैचों की टी20 सीरीज में शानदार फॉर्म में होने के बावजूद वैभव को बेंच पर बैठना पड़ा था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जताया था.

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मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ किया था कि वैभव के पास प्रतिभा है, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलने के कारण उन्हें अपनी बारी का थोड़ा इंतजार करना होगा. अब फैन्स यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या जापान के खिलाफ इस एकतरफा मुकाबले में वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं. खास बात यह है कि इस दौरे पर मुख्य कोच गौतम गंभीर टीम के साथ नहीं गए हैं.

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भारतीय टीम का पलड़ा भारी

कागज पर दोनों टीमों के बीच जमीन-आसमान का फर्क है. जहां एक तरफ टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड चैंपियन है, वहीं जापान की टीम विश्व रैंकिंग में 41वें नंबर पर है. जापान के लिए यह मैच दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करने और अपने देश में बेसबॉल के गढ़ में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है. 

मैच लाइव देखने का ये है तरीका

जापानी टीम की कमान केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग संभाल रहे हैं. क्रिकेट फैन्स इस मैच को फेनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

मौसम का मिजाज 

मैच में बारिश खलल डाल सकती है. साणो में मौसम को देखते हुए बारिश की आशंका जताई जा रही है. बारिश और आंधी-तूफान के पूर्वानुमान के कारण मैदान का आउटफील्ड धीमा हो सकता है, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

दोनों टीमें

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम और वैभव सूर्यवंशी.

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जापानी टीम: केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पटमोर (विकेटकीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इटो डेविस, रेओ साकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वतारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो-लेक, त्सुयोशी तकादा, चार्ली हारा-हिंज, शोमा स्लेटर, जेक कुसुदा-नायरन.

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