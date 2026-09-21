कौशांबी में अचानक रोका गया अतीक के बेटे अली अहमद का काफिला! साथ में मौजूद भाई अहजम से हुई पूछताछ

यूपी के झांसी जेल से माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज लाया गया. इसी दौरान अली अहमद का काफिला जैसे ही कौशांबी की सैनी कोतवाली पहुंचा, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने काफिले में चल रही गाड़ियों को रोककर जांच-पड़ताल की. इसी दौरान अतीक के दूसरे बेटे अहजम अहमद की गाड़ी को भी पुलिस ने रोका और पूछताछ की. काफी देर तक पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि उमेश पाल शूटआउट केस में आज कोर्ट में बयान दर्ज होना है, जिसके लिए अली अहमद को प्रयागराज ले जाया गया था.

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आपको बता दें कि झांसी जेल से प्रयागराज ले जाए जा रहे अली अहमद का काफिला कौशांबी के सैनी कोतवाली क्षेत्र से होकर गुजरा. जहां पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर काफिले में शामिल वाहनों को रोक लिया. इसी दौरान अतीक अहमद के दूसरे बेटे अहजम अहमद की गाड़ी को भी पुलिस ने रोक लिया. पुलिस ने कुछ देर पूछताछ की और जानकारी लेने के बाद उसे जाने दिया. अली अहमद को उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश किया गया. आज कोर्ट में उसके बयान दर्ज होने की प्रक्रिया हुई.

जब इस मामले में सैनी कोतवाली इंचार्ज त्रिलोकीनाथ पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ियों को रोका गया था. फिलहाल चेकिंग के बाद गाड़ियों को जाने दिया गया. मालूम हो कि अतीक के बेटे अली के खिलाफ रंगदारी, अगवा करके मारपीट समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं.



गौरतलब है कि 8 अगस्त 2026 को अली को छोटे भाई अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए प्रयागराज लाया गया था. हाईकोर्ट ने अली के साथ-साथ लखनऊ जेल में बंद उसके भाई उमर को भी पैरोल दी थी. दरअसल, अबान 6 अगस्त को अली से मिलने जा रहा था तभी झांसी में हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी. इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी.

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