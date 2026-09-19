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भोपाल की पॉश कॉलोनी में दबंगई: पिता-बेटी को कार से मारी टक्कर, मदद के बजाय दिखाने लगा अकड़; मचा बवाल

Bhopal Misrod Colony Car Bike Collision: भोपाल की फॉर्च्यून सौम्या हेरिटेज कॉलोनी में कार की टक्कर से पिता-बेटी घायल. चालक के अकड़ दिखाने पर फूटा गुस्सा, कार के शीशे फोड़े. पुलिस जांच में जुटी.

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भोपाल के मिसरोद में सड़क हादसे पर हाई-ड्रामा.(Photo:Screengrab)
भोपाल के मिसरोद में सड़क हादसे पर हाई-ड्रामा.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पॉश कॉलोनी Fortune Somya Heritage में पिता-बेटी के साथ कार की टक्कर के बाद विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि कॉलोनी के अंदर बाइक से जा रहे पिता-बेटी को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद मदद करने के बजाय कार चालक ने दबंगई दिखाते हुए मौके पर ही अकड़ दिखाना शुरू कर दिया.

शहर के मिसरोद थाना इलाके का यह मामला है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद पिता-बेटी को चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जब कार चालक से बात करने और घायल पिता-बेटी की मदद करने को कहा तो विवाद बढ़ गया.

पॉश सोसाइटी में उपजा तनाव

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आरोप है कि कार चालक ने मदद करने के बजाय अपना रौब दिखाया, जिसके बाद कॉलोनी में हंगामा खड़ा हो गया. उधर, बाइक चालक ने कार में पत्थर मारे, जिससे आगे और पीछे के कांच फूट गए.

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. देखें VIDEO:- 

स्थानीय लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि कॉलोनी के अंदर भी वाहन चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, जिससे रहवासियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे के बाद घायल की मदद करने के बजाय अगर कोई व्यक्ति दबंगई दिखाता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई कितनी सख्त होगी?

मिसरोद थाना पुलिस की जांच जारी

मिसरोद थाना प्रभारी विमलेश राय ने बताया कि शनिवार सुबह फॉर्च्यून सौम्या हेरिटेज कॉलोनी में कार और बाइक में टक्कर हुई थी. थाने में दोनों पार्टी आई थीं. शिकायत की थी. पुलिस जांच कर रही है. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की जांच और दोनों पक्षों के बयानों के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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