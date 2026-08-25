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8 दिन तक प्लॉट में दबा रहा पति का शव, दिव्यांग पत्नी निकली कातिल, फरीदाबाद मर्डर मिस्ट्री का 24 घंटे में खुलासा

मृतक के भाई रामबीर ने बताया कि उसकी भाभी दिव्यांग है और उसके उनके साथ ही रहने वाले एक व्यक्ति से अवैध संबंध हो गए थे. आरोप है कि दोनों ने साजिश के तहत उसके भाई की हत्या की और शव को जमीन में दबा दिया.

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फरीदाबाद के मोजाबाद में अवैध संबंधों के चलते खौफनाक हत्याकांड.(Photo:ITG)
फरीदाबाद के मोजाबाद में अवैध संबंधों के चलते खौफनाक हत्याकांड.(Photo:ITG)

UP News: फरीदाबाद में एक दिव्यांग पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति की हत्या करवा दी, बल्कि उसके शव को जमीन में भी दबा दिया. पुलिस ने 8 दिन बाद शव को जमीन से बरामद किया है. पत्नी और उसका प्रेमी करीब एक महीने से हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

घटना तिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मोजाबाद की है, जहां श्यामवीर (42) नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी केशव और उसके प्रेमी कामत को गिरफ्तार कर लिया है.

क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही प्रेमी-प्रेमिका हैं, जिन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान केशव, निवासी जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश) और कामत निवासी जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.

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पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कामत मृतक के साथ ही गांव मोजाबाद स्थित उसके मकान में रहता था. कामत के मृतक की पत्नी केशव के साथ अवैध संबंध थे. इसकी जानकारी मृतक श्यामवीर को हो गई थी, जिसको लेकर वह शराब पीने के बाद अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था.

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शराब पिलाकर सिर पर मारी टाइल

पत्नी केशव और कामत ने मिलकर श्यामवीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 16 अगस्त की शाम कामत ने श्यामवीर को शराब पिलाई. जब वह नशे में हो गया तो कामत ने इंटरलॉकिंग टाइल से उसके सिर पर हमला कर हत्या कर दी. इस दौरान पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, ताकि आवाज बाहर न जा सके. इसके बाद दोनों ने मिलकर घर के पास ही एक गड्ढे में श्यामवीर के शव को मिट्टी से दबा दिया.

एसीपी अमन यादव ने बताया कि 24 अगस्त को फरीदाबाद कंट्रोल रूम से तिगांव थाने को एक व्यक्ति के जमीन में दबे होने की सूचना मिली. इस पर तिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को जमीन से बाहर निकाला गया. मृतक के भाई रामबीर की शिकायत पर हत्या की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पत्नी की कहानी से परिजनों को हुआ शक

वहीं, मृतक श्यामवीर के भाई और दामाद ने बताया कि केशव ने ही उन्हें फोन कर बताया था कि श्यामवीर उससे झगड़ा कर पिछले कई दिनों से कहीं चला गया है और वह उन्हें कुछ बताना चाहती है.

केशव की सूचना के बाद जब वे लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने उससे श्यामवीर के बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. इसके बाद उन्हें उस पर शक हुआ. उन्होंने पास के एक प्लॉट में मिट्टी खोदी हुई देखी, जिस पर कुछ झाड़ियां डाली गई थीं. जब उन्होंने वहां की मिट्टी हटाकर देखा तो गड्ढे में श्यामवीर का शव मिला. इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी.

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