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5 स्टार होटल में 10 दिन ठहरा परिवार, 5.74 लाख का बिना बिल दिए हुआ फरार

उदयपुर के 5 स्टार होटल द ओबरॉय उदय विलास में दिल्ली का एक परिवार 10 दिन ठहरा. होटल के मुताबिक, लंच, डिनर और अन्य सेवाओं समेत 5.74 लाख रुपये का बिल बना. आरोप है कि चेक आउट पर अनुराग यादव ने भुगतान से इनकार किया और बिल ट्रैवल एजेंसी के जिम्मे बताया. एजेंसी ने ऐसी डील से इनकार किया. पुलिस जांच कर रही है.

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होटल में 10 दिन ठहरा परिवार बिना बिल दिए हुआ फरार. (Photo: ITG)
होटल में 10 दिन ठहरा परिवार बिना बिल दिए हुआ फरार. (Photo: ITG)

राजस्थान के उदयपुर में 5 स्टार होटल में ठहरे एक टूरिस्ट परिवार पर 5.74 लाख रुपये का बिल बिना चुकाए होटल से जाने का आरोप लगा है. होटल की ओर से इस मामले में उदयपुर के अंबामाता थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, दिल्ली निवासी अनुराग यादव अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ उदयपुर घूमने आया था. इस दौरान पूरे परिवार के लिए शहर के 5 स्टार होटल द ओबरॉय उदय विलास में कमरा बुक कराया गया था. परिवार ने होटल में करीब 10 दिन तक ठहरकर वहां की अलग-अलग सेवाओं का इस्तेमाल किया.

होटल के लायजनिंग मैनेजर रविन्द्र सिंह की तरफ से अंबामाता थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, अनुराग यादव के ठहरने की बुकिंग 12 अगस्त को मेकर बाहा ट्रेवल एजेंसी ने ई-मेल के जरिए कराई थी. बुकिंग के मुताबिक, अनुराग अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ 14 अगस्त से 23 अगस्त तक होटल में ठहरा. 10 दिन तक होटल में रहने के दौरान परिवार ने लंच, डिनर और दूसरी सेवाओं का भी इस्तेमाल किया. इसके बाद होटल का कुल बिल 5.74 लाख रुपये बताया गया. 24 अगस्त को जब चेक आउट का समय आया तो अनुराग यादव ने बिल का भुगतान करने से मना कर दिया.

चेक आउट के वक्त बिल देने से किया इनकार

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पुलिस के मुताबिक, अनुराग ने होटल से कहा कि इस बिल का भुगतान ट्रैवल एजेंसी करेगी. हालांकि, होटल की तरफ से जब ट्रैवल एजेंसी से इस संबंध में जानकारी ली गई तो एजेंसी ने ऐसी किसी भी डील होने से इनकार कर दिया. यही बात अब इस पूरे मामले में सबसे अहम मानी जा रही है. होटल का आरोप है कि परिवार 10 दिन तक वहां ठहरा, होटल की सेवाओं का इस्तेमाल किया और चेक आउट के समय 5.74 लाख रुपये का बिल सामने आने के बाद भुगतान करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई.

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मामला सामने आने के बाद अंबामाता थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला ट्रैवल एजेंसी के साथ मिलकर की गई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा लग रहा है. हालांकि, पूरे मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस ने बताया कि अनुराग यादव दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता है. पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. इसमें होटल में ठहरने की बुकिंग, ट्रैवल एजेंसी की भूमिका और बिल के भुगतान से जुड़े मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.

उदयपुर देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच अपनी खूबसूरती और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने और ठहरने आते हैं. इसी बीच सामने आया यह मामला 5 स्टार होटल में ठहरने वाले एक टूरिस्ट परिवार से जुड़ा है, जिस पर लाखों रुपये का बिल छोड़कर जाने का आरोप है. होटल की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक, अनुराग यादव अपने परिवार के साथ 14 अगस्त से 23 अगस्त तक द ओबरॉय उदय विलास में ठहरा था. 24 अगस्त को चेक आउट के दौरान 5.74 लाख रुपये का बिल बना. आरोप है कि भुगतान करने के बजाय अनुराग ने इसकी जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंसी पर डाल दी.

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शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की

दूसरी ओर, ट्रैवल एजेंसी ने ऐसी किसी व्यवस्था या डील से इनकार किया है. इसके बाद होटल की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि होटल की बुकिंग किस तरह हुई थी और भुगतान को लेकर टूरिस्ट और ट्रैवल एजेंसी के बीच क्या व्यवस्था थी. फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में ट्रैवल एजेंसी के साथ मिलकर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है. आरोपी के खिलाफ जांच जारी है और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है.
 

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