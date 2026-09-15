आखिरी मैसेज ने मचाई हलचल, पुल के नीचे मिली बाइक, मोबाइल-हेलमेट छोड़कर नहर में कूदा युवक

फरीदाबाद में मंगलवार को एक युवक के नहर में कूदने की सूचना से हड़कंप मच गया. 32 वर्षीय चाणक्य ने कथित तौर पर नहर में छलांग लगा दी. काफी तलाश के बाद पुलिस ने SDRF की मदद से उसका शव बरामद कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. मृतक की पहचान पलवल जिले के धतीर गांव निवासी चाणक्य के रूप में हुई है. वह एक फैक्ट्री के फायर सेफ्टी विभाग में काम करता था.

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पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को चाणक्य मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था. इसके बाद उसने अपने चाचा को एक मैसेज भेजा. मैसेज की भाषा ऐसी थी कि परिवार को वह आखिरी नोट जैसा लगा. मैसेज मिलते ही घरवालों को चिंता हुई और उन्होंने चाणक्य की तलाश शुरू कर दी.

मोबाइल और हेलमेट देखकर हुआ शक

परिवार के लोग उसे तलाशते हुए जब जेवर रोड पर सोतई गांव के पास पहुंचे तो पुल के नीचे उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली. आसपास तलाश करने पर चाणक्य का मोबाइल फोन और हेलमेट भी मिल गया. लेकिन चाणक्य का कोई पता नहीं चला.

बाइक, मोबाइल और हेलमेट मिलने के बाद परिवार को आशंका हुई कि चाणक्य नहर में कूद गया होगा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में उसकी तलाश शुरू कराई.

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SDRF को बुलाकर शुरू कराया सर्च ऑपरेशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने SDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने नहर में काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद SDRF ने चाणक्य का शव नहर से बरामद कर लिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है.

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