बिजनौर में खौफनाक रहस्य: सलवार पहने फांसी पर लटका था पति, गंगा किनारे मिली पत्नी, पुलिस हैरान

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई. कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जलालपुर काजी निवासी पति छोटू और उसकी पत्नी सुषमा के शव अलग-अलग स्थानों पर मिले. पति का शव जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी का शव गंगा नदी के पास पड़ा मिला. घटनास्थलों की स्थिति और दोनों शवों के अलग-अलग जगह मिलने से मामला बेहद रहस्यमय हो गया है.

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प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि पेड़ से लटका मिला पति का शव कथित तौर पर उसकी पत्नी की सलवार पहने हुए था. दोनों शवों के अर्धनग्न अवस्था में मिलने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन परिस्थितियों के पीछे क्या वजह थी और पति-पत्नी की मौत कैसे हुई, इसका स्पष्ट जवाब अभी सामने नहीं आया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

एक दिन पहले ही दर्ज हुई थी पति-पत्नी की गुमशुदगी

जानकारी के मुताबिक, छोटू और उसकी पत्नी सुषमा के लापता होने की सूचना पर 14 सितंबर को कोतवाली शहर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. गुमशुदगी सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी थी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने संभावित स्थानों पर खोजबीन की.

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पुलिस के मुताबिक, रात के समय बारिश और अंधेरा अधिक होने के कारण तलाश अभियान को रोकना पड़ा. इसके बाद मंगलवार सुबह दोनों के शव मिलने की सूचना ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर बना दिया.

सुबह गंगा किनारे मिला पत्नी का शव

15 सितंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गंगा नदी के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान सुषमा के रूप में की गई.

इसी दौरान तलाश के दौरान पुलिस को पास के जंगल में उसके पति छोटू का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला. इस तरह कुछ ही समय के अंतराल में पति-पत्नी दोनों के शव अलग-अलग स्थानों पर मिलने से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए.

पेड़ से लटका था पति, गंगा किनारे मिली पत्नी

प्रारंभिक जांच के अनुसार, छोटू का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला, जबकि सुषमा का शव गंगा नदी के पास पड़ा था. दोनों शवों की स्थिति और उनके अलग-अलग स्थानों पर मिलने को पुलिस जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं के तौर पर देख रही है.

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि पति का शव कथित तौर पर पत्नी की सलवार पहने हुए मिला. साथ ही दोनों के अर्धनग्न अवस्था में मिलने की जानकारी भी सामने आई है. इस असामान्य स्थिति ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है.

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हालांकि, केवल शवों की स्थिति के आधार पर मौत की वजह या घटनाक्रम के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

पत्नी की सलवार पति ने क्यों पहनी थी? जांच में अहम सवाल

मामले में पति के शरीर पर पत्नी की सलवार मिलने की बात जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों की मौत से पहले उनके साथ क्या हुआ था और शव जिस स्थिति में मिले, वह परिस्थिति कैसे बनी.

क्या यह किसी घटना का हिस्सा था, दोनों के बीच पहले से कोई विवाद था, या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी—इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.

पुलिस घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों, फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित किया. दोनों स्थानों की परिस्थितियों को भी जांच के नजरिए से देखा गया.

पुलिस की ओर से दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वास्तविक वजह और शरीर पर किसी प्रकार की चोट आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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शाम को DIG मुनिराज भी पहुंचे मौके पर

घटना की गंभीरता को देखते हुए शाम होते-होते DIG मुनिराज भी घटनास्थल पर पहुंचे. DIG ने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

उन्होंने घटनास्थल की स्थिति, पुलिस द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई और जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी ली. DIG के मौके पर पहुंचने के बाद मामले की जांच को लेकर पुलिस अधिकारियों के बीच भी चर्चा हुई.

DIG के निरीक्षण के दौरान घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अब तक मिले तथ्यों और साक्ष्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी. पुलिस अब मामले की हर कड़ी को जोड़कर यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर पति-पत्नी की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

पुलिस की जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे

दोनों शव अलग-अलग स्थानों पर मिलने के बाद पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं. सबसे पहला सवाल यह है कि पति-पत्नी आखिरी बार कहां और किसके साथ थे. दूसरा, दोनों गंगा नदी के पास और जंगल तक कैसे पहुंचे. इसके अलावा पति का शव पेड़ से लटका हुआ और पत्नी का शव नदी किनारे किस परिस्थिति में मिला, इसकी भी जांच की जा रही है.

पुलिस गुमशुदगी दर्ज होने के समय से लेकर दोनों शव मिलने तक की घटनाओं की कड़ी जोड़ रही है. स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

फिलहाल पुलिस किसी एक संभावना को लेकर अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह और उससे जुड़े चिकित्सकीय तथ्यों के सामने आने के बाद जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

परिजनों की ओर से दी जाने वाली तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.



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