बच्चे को स्कूल छोड़ने पहुंची महिला, तभी वैन चालक पर टूट पड़ा कुत्ता... CCTV वीडियो वायरल

सूरत शहर में आवारा कुत्तों की समस्या के बीच डिंडोली इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक स्कूल वैन चालक पर अचानक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना 24 सितंबर की सुबह करीब 8 बजकर 26 मिनट की बताई जा रही है.

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CCTV फुटेज में नजर आता है कि स्कूल वैन चालक अपनी सीट के पास नीचे खड़ा था. इसी दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे को स्कूल वैन में बैठाने के लिए वहां पहुंचती है. महिला बच्चे को वैन में बैठा ही रही थी कि पीछे की तरफ से अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और बिना किसी उकसावे के चालक पर झपट पड़ा.

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अचानक हुए हमले से चालक संभल नहीं पाया और खुद को बचाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया. इसके बावजूद कुत्ते ने हमला नहीं रोका. उसने चालक का पैर पकड़ लिया और जमीन पर गिरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा. चालक काफी देर तक खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, जबकि कुत्ता लगातार आक्रामक बना रहा.

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जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा पैर

वीडियो में दिखाई देता है कि चालक किसी तरह कुत्ते से बचने की कोशिश कर रहा है. काफी मशक्कत के बाद वह उसके चंगुल से निकलने में कामयाब होता है. इस हमले में उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है. घटना के दौरान वहां मौजूद महिला भी बुरी तरह घबरा गई.

महिला ने सबसे पहले अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की. गनीमत रही कि उसने बच्चे को स्कूल वैन में बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया था. इसके बाद वह खुद भी वहां से दूर चली गई. कुछ ही सेकंड में हुई इस पूरी घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग भी सकते में आ गए.

बताया गया है कि हमले के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया. CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है. स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच इस तरह की घटनाओं को लेकर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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