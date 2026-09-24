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बच्चे को स्कूल छोड़ने पहुंची महिला, तभी वैन चालक पर टूट पड़ा कुत्ता... CCTV वीडियो वायरल

सूरत के डिंडोली इलाके में स्कूल वैन चालक पर आवारा कुत्ते के हमले का CCTV वीडियो सामने आया है. घटना 24 सितंबर की सुबह करीब 8:26 बजे हुई. बच्चे को वैन में बैठाने पहुंची महिला के सामने कुत्ते ने चालक को जमीन पर गिरा दिया और उसके पैर को पकड़कर हमला करता रहा. घटना के दौरान वहां मौजूद महिला भी बुरी तरह घबरा गई.

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जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा पैर.(Photo: Screengrab)
जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा पैर.(Photo: Screengrab)

सूरत शहर में आवारा कुत्तों की समस्या के बीच डिंडोली इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक स्कूल वैन चालक पर अचानक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना 24 सितंबर की सुबह करीब 8 बजकर 26 मिनट की बताई जा रही है.

CCTV फुटेज में नजर आता है कि स्कूल वैन चालक अपनी सीट के पास नीचे खड़ा था. इसी दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे को स्कूल वैन में बैठाने के लिए वहां पहुंचती है. महिला बच्चे को वैन में बैठा ही रही थी कि पीछे की तरफ से अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और बिना किसी उकसावे के चालक पर झपट पड़ा.

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अचानक हुए हमले से चालक संभल नहीं पाया और खुद को बचाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया. इसके बावजूद कुत्ते ने हमला नहीं रोका. उसने चालक का पैर पकड़ लिया और जमीन पर गिरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा. चालक काफी देर तक खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, जबकि कुत्ता लगातार आक्रामक बना रहा.

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देखें वीडियो...

जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा पैर

वीडियो में दिखाई देता है कि चालक किसी तरह कुत्ते से बचने की कोशिश कर रहा है. काफी मशक्कत के बाद वह उसके चंगुल से निकलने में कामयाब होता है. इस हमले में उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है. घटना के दौरान वहां मौजूद महिला भी बुरी तरह घबरा गई.

महिला ने सबसे पहले अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की. गनीमत रही कि उसने बच्चे को स्कूल वैन में बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया था. इसके बाद वह खुद भी वहां से दूर चली गई. कुछ ही सेकंड में हुई इस पूरी घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग भी सकते में आ गए.

बताया गया है कि हमले के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया. CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है. स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच इस तरह की घटनाओं को लेकर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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