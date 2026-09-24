घर में घुसे 5-7 बदमाश, दो भाइयों को पीटा, दरवाजे-खिड़कियां तोड़ीं... CCTV से खुलासा

हरियाणा के हिसार के पटेल नगर में तीन लाख रुपये की कथित मंथली नहीं देने पर दो भाइयों पर हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि दबंगों ने सुमित और सोनू के साथ मारपीट की. घटना में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पांच-छह युवक हाथों में लोहे की रॉड और धारदार हथियार लिए दिखाई दे रहे हैं.

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पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों की ओर से हर महीने तीन लाख रुपये की मंथली मांगी जा रही थी. रुपये देने से इनकार करने पर हमलावरों ने दोनों भाइयों को निशाना बनाया. घायल की पत्नी ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है. वहीं, थाना प्रभारी करमजीत ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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पुलिस के मुताबिक, मामला केवल मारपीट तक सीमित नहीं रहा. आरोपियों ने घर में घुसकर दरवाजे और खिड़कियों में तोड़फोड़ की, जबकि गली में खड़ी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. शिकायतकर्ता सुनील पुत्र सूरजभान, निवासी मकान नंबर 5, गली नंबर 10, हीरा बेकरी के पास, पटेल नगर ने पुलिस को बताया कि वह घर के बाहर बैठा था, तभी 5-7 युवक वहां पहुंचे.

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CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से हुई पहचान

शिकायतकर्ता के अनुसार, युवकों के हाथों में लाठी-डंडे और तेजधार हथियार थे. उन्होंने सुनील के साथ मारपीट शुरू कर दी. शोर सुनकर उसका भाई सोनू बाहर आया तो उसके साथ भी हमला किया गया. मामले में थाना सिविल लाइन में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस चौकी PLA की टीम ने CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य विश्वसनीय माध्यमों की मदद से आरोपियों की पहचान की. कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को महज दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन, मोहित उर्फ रोज, काकू उर्फ मंगल, मोहित उर्फ भैया और आकाश, सभी हिसार निवासी, के रूप में हुई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए आला जरब भी बरामद किए हैं.

चौकी प्रभारी PLA सहायक उप निरीक्षक अनूप ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हिसार के निर्देश पर असामाजिक और आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा. रिमांड के दौरान वारदात में शामिल अन्य लोगों और इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में पूछताछ की जाएगी.

पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस अधीक्षक हिसार ने स्पष्ट किया है कि किसी के घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, धमकी देने या सार्वजनिक स्थान पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. पुलिस ने आमजन से बिना डर अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की है और कहा है कि सुरक्षा तथा शिकायत के निवारण के लिए पुलिस तत्पर है.

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