पालघर में नाश्ता कर रहे मजदूरों पर गिरी स्टोर रूम की दीवार, 3 की मौत

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. विक्रमगढ़ रोड स्थित टीना रबर कंपनी में स्टोर रूम की दीवार अचानक गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. हादसा सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुआ.

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जानकारी के अनुसार, कंपनी के कुछ मजदूर नाश्ता कर रहे थे. इसी दौरान उनके पास स्थित स्टोर रूम की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान केशव वालकू गुनगुणा (55), मीरा जानू गवली (60) और रंजना दिलीप कोंब (35) के रूप में हुई है. केशव गुनगुणा विक्रमगढ़ तालुका के मोहा गांव के रहने वाले थे, जबकि मीरा गवली वसूरी और रंजना कोंब पोशेरी की रहने वाली थीं.

हादसे की सूचना मिलते ही वाडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इस घटना के बाद पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

पालघर के आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने बताया कि घटना के समय ये तीनों स्टोररूम में नाश्ता कर रहे थे. विवेकानंद ने आगे बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



वहीं, आप्टी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रमोद पाटिल ने कहा कि दीवार शायद स्ट्रक्चरल ओवरलोड के कारण गिरी होगी, क्योंकि दीवार के ठीक साथ भारी बोरियों का ढेर लगा हुआ था.

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