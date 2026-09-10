टिश्यू पेपर पर 'BOMB' का मैसेज, अहमदाबाद में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

लखनऊ से दम्माम जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. पुलिस के अनुसार, विमान के अंदर एक टिश्यू पेपर पर 'BOMB' लिखा हुआ मिला था, जिसके बाद शाम 5:55 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.
विमान में क्रू मेंबर्स समेत 133 लोग (120 से अधिक यात्री) सवार थे. घटना के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसी, फायर टीम और बम स्क्वॉड सहित कई एजेंसियों ने जांच शुरू की, और सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. यह फ्लाइट लखनऊ से दमाम जा रही थी. इसे शाम 5:55 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया.
बता दें, फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग किस वजह से की गई, इसका कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. सभी यात्रियों से टिश्यू पेपर पर लिखवाकर उनके हैंडराइटिंग के सैंपल लिए जा रहे हैं. इससे पहले एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी.
सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी.
यहां भी फ्लाइट में क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर अंग्रेजी में ‘BOMB’ लिखा हुआ एक संदिग्ध नोट मिला था. नोट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं. क्रू मेंबर ने जैसे ही टिश्यू पेपर पर बम से जुड़ा संदेश देखा, इसकी जानकारी तुरंत पायलट को दी गई.
इसके बाद फ्लाइट को अहमदाबाद की ओर डायवर्ट किया गया. विमान के एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला. पुलिस ने बताया कि फ्लाइट में मौजूद एक क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखा हुआ संदिग्ध नोट मिला था. नोट मिलते ही क्रू स्टाफ ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जानकारी पायलट को दी.
विमान के उतरते ही CISF, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें सक्रिय हो गईं. सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया था.