UP Police: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास सिपाहियों के दरोगा बनने के सपनों पर लगने जा रहा ग्रहण

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास कर चुके सिपाहियों के दरोगा बनने के सपनों पर ग्रहण लगने जा रहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब दरोगा बनने का सपना, परीक्षा पास करने के बावजूद कठिन होता नजर आ रहा है. वजह विभाग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास करने वाले उन सभी सिपाहियों से प्रशिक्षण और विभाग से लिए वेतन वापसी कर रहा है.

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उत्तर प्रदेश पुलिस में साल 2023 की 60,244 पदों पर आई सिपाही भर्ती परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की 17 जून 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक ट्रेनिंग हुई और अप्रैल के बाद से अब वह अपने ही जिले में व्यवहारिक ड्यूटी कर रहे हैं. इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई जिसमें सफल हुए अभ्यर्थियों में 1700 वह अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही के ट्रेनिंग पूरी कर अब जिलों में व्यवहारिक ट्रेनिंग कर रहे हैं.

अब उनके सामने संकट सब इंस्पेक्टर की जॉइनिंग का है. विभाग से परमिशन लेने के बाद ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा दी, परीक्षा पास कर ली तब विभाग कह रहा है कि सिपाही की ट्रेनिंग में खर्च हुए 2लाख 70,982 रुपए और 17 जून 2025 से 31 अगस्त 2026 तक ली गई 4,63,150 रुपए बतौर वेतन की वापसी करो. इस तरह कुल मिलाकर सब इंस्पेक्टर की जॉइनिंग करने से पहले इन अभ्यर्थियों को ₹7,34,132 रुपए जमा करना होगा.

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ऐसे सभी सिपाहियों को जिलों के कप्तान की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है जो सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करना चाहते हैं. हालांकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस में नियम है कि 2 साल के अंदर नौकरी छोड़ने पर ट्रेनिंग और वेतन का पैसा वापस करना होगा.

लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम विभाग नहीं छोड़ रहे हैं. हमने सिर्फ ऊंचे पद की परीक्षा पास कर विभाग में ही नए पद पर ज्वाइन कर रहे हैं. हमने जो ट्रेनिंग ली है वह विभाग के ही काम आएगी. अभी 7,34,132 रु की रकम अदा कर पाना व्यावहारिक नहीं है. ऐसे में मुख्यमंत्री इस रकम को जमा करने के नियम को खत्म कर दें तो हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे. इस संबंध में सभी जिलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजे जा रहे हैं.

बता दें कि सभी सफल अभ्यर्थियों को सितंबर के आखिरी सप्ताह में अपनी जोइनिंग देनी है उससे पहले इन सिपाहियों को विभाग से NOC लेनी पड़ेगी. मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में पुलिस मुख्यालय पर भी मंथन जारी है यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा पास की है और वह विभाग में ही दूसरे पद पर ज्वाइन करना चाहते हैं.

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