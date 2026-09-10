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बैंक में लूट का प्लान! गार्ड पर स्प्रे करने पहुंचे 5 संदिग्ध, सतर्कता से टली वारदात-VIDEO

अमृतसर के जंडियाला गुरु में यूनियन बैंक की शाखा में करीब पांच चेहरे ढके युवक पहुंचे और कुछ देर तक ग्राहकों की तरह बैठे रहे. अचानक एक संदिग्ध ने सुरक्षा गार्ड पर स्प्रे करने की कोशिश की. गार्ड की सतर्कता और विरोध के बाद सभी मौके से भाग निकले. पूरी घटना CCTV में कैद हुई है और पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.

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CCTV में कैद वारदात.(Photo: Screengrab)
CCTV में कैद वारदात.(Photo: Screengrab)

पंजाब के अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लूट की कोशिश से हड़कंप मच गया. चेहरे ढके करीब पांच संदिग्ध युवक बैंक में दाखिल हुए और कुछ देर तक आम ग्राहकों की तरह बैठे रहे. इसके बाद एक युवक ने सुरक्षा गार्ड पर स्प्रे करने का प्रयास किया. गार्ड की सतर्कता के चलते संदिग्ध अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके.

बैंक अधिकारियों के मुताबिक, शाखा रोजाना की तरह सामान्य रूप से खुली थी. करीब 11 बजे कुछ युवक अंदर पहुंचे. सभी ने कपड़े से चेहरे ढक रखे थे. बैंक कर्मचारियों ने उन्हें सामान्य ग्राहक समझा और वे ग्राहक क्षेत्र में जाकर बैठ गए. कुछ समय बाद उनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आने लगीं.

यह भी पढ़ें: अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन जैसी संदिग्ध चीजें दिखने से हड़कंप, 7 फ्लाइट्स डायवर्ट

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एक युवक ने अचानक सुरक्षा गार्ड की तरफ स्प्रे करने की कोशिश की. गार्ड ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और उसका विरोध किया. इसके बाद संदिग्ध युवक अपने साथियों के साथ बैंक से बाहर की ओर भागने लगे. गनीमत रही कि घटना में किसी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ और आरोपी बैंक से नकदी या कोई अन्य सामान लेकर नहीं जा सके.

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गार्ड की सतर्कता से टली बड़ी वारदात

बैंक अधिकारी ने बताया कि संदिग्धों के चेहरे ढके होने की वजह से शुरुआत में उन पर शक नहीं हुआ था. वे कुछ समय तक ग्राहकों की तरह बैंक में बैठे रहे. लेकिन जैसे ही एक युवक ने सुरक्षा गार्ड पर स्प्रे करने का प्रयास किया, उसने तत्काल प्रतिक्रिया दी. इसके बाद सभी संदिग्ध मौके से भाग निकले.

बैंक के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि कुछ युवक पहले शाखा में आए थे और उनके चेहरे ढके हुए थे. उसने उन्हें चेहरा खुला रखने के लिए कहा था. बाद में जब वह बैंक के अंदर पहुंचा, तो एक युवक ने उस पर स्प्रे करने का प्रयास किया. गार्ड ने तुरंत स्थिति को समझते हुए कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी भागने लगे.

देखें वीडियो...

एक ग्राहक के मुताबिक, वह बैंक में पैसे जमा कराने आया था. इसी दौरान युवकों ने अचानक गार्ड पर स्प्रे करने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मचारी उनके पीछे भागा. ग्राहक का कहना था कि अगर बैंक में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं होता तो संदिग्ध बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे.

CCTV खंगाल रही पुलिस, भागने के रास्ते की भी जांच

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम बैंक पहुंची. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें यूनियन बैंक में कुछ युवकों द्वारा स्प्रे करने के प्रयास की जानकारी मिली थी. पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस बैंक के अंदर और आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके. इसके साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी किस रास्ते से बैंक तक पहुंचे थे और वारदात की कोशिश के बाद किस दिशा में भागे.

फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान के साथ उनके संभावित ठिकानों और फरार होने के रास्तों की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जल्द कार्रवाई तेज की जाएगी.

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