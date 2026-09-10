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पैसे लेकर समय रैना के शो में पहुंचीं अर्चना पूरन सिंह, पति-बेटों ने सहा अपमान? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

एक इंटरव्यू में अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि उनके पति परमीत सेठी और उनके बेटे बेरोजगार नहीं हैं. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें समय रैना की 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' वाली टिप्पणी से अपमानित महसूस नहीं हुआ.

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समय रैना पर बोलीं अर्चना पूरन सिंह (Photo: YT/Samay Raina)
समय रैना पर बोलीं अर्चना पूरन सिंह (Photo: YT/Samay Raina)

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को अर्चना पूरन सिंह के पति परमीत सेठी और उनके बेटों आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी के बारे में मजाक करने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा. 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में समय ने पिता-बेटों की तिकड़ी को 'नल्ले' कहकर उन पर तंज कसा था. अब एक इंटरव्यू में अर्चना ने साफ किया है कि उन्हें समय की बात से बुरा नहीं लगा और न ही उन्हें अपमानित महसूस हुआ.

एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उनके पति और बेटे बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं हैं. उनके अनुसार, लोग यूट्यूब बिजनेस के इकोनॉमिक्स को नहीं समझते हैं.

अर्चना पूरन सिंह का रिएक्शन
बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए अर्चना ने कहा कि उनके पति परमीत और बेटों के बेरोजगार या 'नल्ला' होने के बारे में मजाक कोई नई बात नहीं है. एक्ट्रेस ने बताया कि कपिल शर्मा ने अक्सर अपने कॉमेडी शो में इसका ज़िक्र किया है; हालांकि, तब कोई नाराज नहीं हुआ और न ही उन्हें बुरा लगा.

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'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में अपनी मौजूदगी के बारे में बात करते हुए अर्चना ने कहा, 'मैं अपनी मर्जी से वहां गई थी, और इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ मजाक करना है, बेइज़्ज़ती करना नहीं. इसलिए, जो लोग रोस्ट कॉमेडी नहीं समझते, वे मेरी तरफ से नाराज हो रहे हैं.' उन्होंने आगे साफ किया कि शो गेस्ट बनने के लिए किसी को पैसे नहीं देता है. एक्ट्रेस ने बताया कि समय ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो IGL 2 से 'पैसे' कमा रहे हैं.

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बातचीत जारी रखते हुए, अर्चना ने इस बात पर जोर दिया कि उनके परिवार के सदस्य बेरोजगार नहीं हैं. उन्होंने बताया कि उनके पति एक एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर काफी काम कर रहे हैं, जबकि आयुष्मान और आर्यमान यूट्यूबर्स हैं. उन्होंने कहा, 'परमीत और मेरे बेटे बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं हैं. मेरा छोटा बेटा और मेरे पति हमारा फैमिली ऑनलाइन चैनल संभालते हैं. साथ ही, मेरा बड़ा बेटा अपना खुद का चैनल संभालता है. लोग उस बिजनेस के इकोनॉमिक्स को नहीं समझते; इसलिए, शायद वे 'नल्ला' कहते हैं.'

'नल्ला' शब्द के इस्तेमाल पर अर्चना पूरन सिंह
इसी बातचीत में, अर्चना ने 'नल्ला' शब्द के बार-बार इस्तेमाल पर रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस ने आलोचना के जेंडर-बेस्ड पहलू पर बात की. उन्होंने कहा कि जब पुरुष काम से बाहर होते हैं और अगर कोई महिला घर पर होती है, तो कोई उसे 'नल्ली' नहीं कहता. उनके अनुसार, जो पुरुष किसी महिला की सफलता से असुरक्षित महसूस नहीं करते और उसका साथ देते हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए.

अर्चना और परमीत की बात करें तो उनकी शादी 30 जून, 1992 को हुई थी. इस जोड़े के घर 1996 में पहला बेटा आर्यमान हुआ. दो साल बाद, उनके दूसरे बेटे आयुष्मान का जन्म हुआ. काम की बात करें तो, यह एक्ट्रेस शाहरुख खान की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में मिस ब्रिगान्जा का किरदार निभाने के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं.

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