‘मेरे बाद बच्चे का क्या होगा’, इसी चिंता में पिता ने 8 साल के बेटे का गला घोंटा, नदी में फेंका, फिर खुद का गला काटा

गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पिता और बेटे के रिश्ते को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक पिता ने अपने ही 8 साल के मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद बच्चे के शव को ओरसंग नदी के पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया. बेटे की जान लेने के बाद पिता ने खुद के गले पर भी ब्लेड मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की. गंभीर रूप से घायल पिता को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर वड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल भेज दिया गया. वहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. यह घटना छोटा उदेपुर जिले के पावी जेतपुर तालुका के सुस्कल गांव में ओरसंग नदी के किनारे हुई. पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक तनाव को घटना की वजह माना जा रहा है. बच्चे की मां पहले ही घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद पिता अपने बेटे के साथ अकेले रह रहा था.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, सुस्कल गांव के रहने वाले जयेशभाई नायका ने अपने 8 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने बच्चे के शव को ओरसंग नदी के पानी से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया. इस घटना में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.बच्चे की हत्या के बाद जयेशभाई ने खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. उसने अपने गले पर ब्लेड मार ली, जिससे वह खून से लथपथ हो गया. एक ही घटना में मासूम की मौत और पिता के गंभीर रूप से घायल होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया.

घायल पिता को वड़ोदरा के अस्पताल भेजा गया

घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने मदद के लिए सूचना दी. इसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाई गई. घायल जयेशभाई को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया. उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए वड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के समय क्या हुआ था और पिता ने इस वारदात को किस तरह अंजाम दिया. शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस ने पारिवारिक और मानसिक तनाव को घटना से जुड़ा अहम पहलू माना है.

Advertisement

पावी जेतपुर पुलिस के मुताबिक, बच्चे की मां पहले ही घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद जयेशभाई अपने बेटे के साथ अकेले रह रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह इस बात को लेकर मानसिक तनाव में रहता था कि वह अपने परिवार को पर्याप्त साथ और सुख नहीं दे पा रहा है. पुलिस के अनुसार, पिता के मन में यह विचार भी आता था कि उसके बाद उसके बच्चे का क्या होगा. जांच में नकारात्मक विचारों और मानसिक तनाव की बात सामने आई है. हालांकि, घटना के पीछे की परिस्थितियों को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

परिजन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज

मृतक बच्चे के परिजन अशोकभाई की शिकायत के आधार पर पावी जेतपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की कानूनी जांच कर रही है. फिलहाल, बच्चे की हत्या और पिता के खुद को घायल करने की घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

15 दिनों में बच्चों की हत्या की तीन घटनाएं

Advertisement

गुजरात में पिछले 15 दिनों के दौरान माता-पिता द्वारा अपने बच्चों की हत्या से जुड़ी तीन घटनाएं सामने आने की बात कही गई है. वाव-थराद और राजकोट के बाद अब छोटा उदेपुर जिले में भी ऐसी घटना हुई है. सुस्कल गांव की यह घटना पिता-पुत्र के रिश्ते के साथ-साथ मानसिक तनाव और पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----