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100 करोड़ लेकर प्राइवेट स्कूलों को दी मंजूरी? पूर्व मंत्री अनबिल महेश अरेस्ट

तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. निजी स्कूलों को मंजूरी देने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में डीएमके नेता और पूर्व मंत्री अनबिल महेश को गिरफ्तार किया गया है. मद्रास हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हुई इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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100 करोड़ के रिश्वत मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री अनबिल महेश गिरफ्तार (Photo: ITG)
100 करोड़ के रिश्वत मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री अनबिल महेश गिरफ्तार (Photo: ITG)

तमिलनाडु में निजी स्कूलों को मंजूरी देने के बदले कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के मामले में डीएमके नेता और पूर्व मंत्री अनबिल महेश को गिरफ्तार किया गया है. चेन्नई में हुई ये गिरफ्तारी मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हुई है. 

इस मामले ने राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों को मंजूरी देने की प्रक्रिया और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि निजी स्कूलों को अनुमति देने के बदले बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई. इस मामले में कथित रिश्वत की रकम करीब 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कथित लेन-देन किस अवधि में हुआ और इसमें किन अन्य लोगों या संस्थानों की भूमिका की जांच की जा रही है. अनबिल महेश तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. 

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उनकी गिरफ्तारी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम मानी जा रही है. निजी स्कूलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है. ऐसे में इस प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने से सरकारी मंजूरी और प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं. 

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इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया जाना गिरफ्तारी से पहले का महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा. अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले कानूनी सुरक्षा देना होता है. हालांकि, याचिका खारिज होने का अर्थ अपने आप में आरोप साबित होना नहीं है. 

फिलहाल, इस मामले में अनबिल महेश पर लगाए गए विशिष्ट आरोपों, कथित रिश्वत के लेन-देन के तरीके और जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है. ये भी स्पष्ट होना बाकी है कि मामले में अन्य किन लोगों से पूछताछ की जा रही है.

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