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शादी के 8 महीने बाद 1700 फुट गहरी खाई में कूदा युवक, मौत से पहले 13 मिनट के वीडियो में बयां किया दर्द

गुजरात के भावनगर निवासी 24 वर्षीय विश्वराजसिंह गोहिल की महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ स्थित कोंकणकडा पहाड़ पर मौत हो गई. उन्होंने करीब 1 हजार 700 फुट गहरी खाई में छलांग लगाई. मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए 13 मिनट के वीडियो में उन्होंने वैवाहिक विवाद का जिक्र किया और पत्नी के परिवार पर आरोप लगाए. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

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गुजरात के युवक की महाराष्ट्र में मौत.(Photo: Screengrab)
गुजरात के युवक की महाराष्ट्र में मौत.(Photo: Screengrab)

गुजरात के भावनगर के रहने वाले 24वर्षीय विश्वराजसिंह मयूरसिंह गोहिल की महाराष्ट्र में एक गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक ने हरिश्चंद्रगढ़ स्थित कोंकणकडा पहाड़ से करीब 1 हजार 700 फुट गहरी खाई में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे विवादों से परेशान था. इस घटना से भावनगर में शोक का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, विश्वराजसिंह टिोम्बा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे. मौत से पहले उन्होंने करीब 13 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो बाद में वायरल हो गया. इस वीडियो में उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे विवाद और कानूनी कार्यवाही को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर भी कई आरोप लगाए हैं. हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: ढोकले में सिगरेट, दाल में कीड़े, गंदे बर्तन और पीने को हरा पानी, भावनगर के समरस हॉस्टल में छात्राओं का देर रात हल्लाबोल

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बताया जा रहा है कि विश्वराजसिंह की शादी 8 फरवरी 2026 को हुई थी. शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके वैवाहिक जीवन में विवाद शुरू हो गए. इस मामले में 12 सितंबर को पुलिस के पास घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके बाद 9 अक्टूबर को अदालत में पेशी हुई. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में पेशी के बाद विश्वराजसिंह घर से निकल गए थे. बाद में महाराष्ट्र में उनकी मौत की खबर सामने आई.

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वैवाहिक विवाद और कानूनी कार्यवाही का वीडियो में जिक्र

मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में विश्वराजसिंह ने अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव का जिक्र किया. उन्होंने पत्नी और उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए अपनी परेशानी जाहिर की. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, केवल वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता. मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

देखें वीडियो...

इस घटना के बाद गुजरात के भावनगर में शोक की लहर है. विश्वराजसिंह की मौत की परिस्थितियों और उससे पहले हुई घटनाओं को लेकर जांच की जा रही है. उनकी शादी फरवरी 2026 में हुई थी और सितंबर में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. अक्टूबर में अदालत में पेशी के बाद वह घर से निकले थे.

पुलिस ने दर्ज किया आकस्मिक मौत का मामला

घटना महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ स्थित कोंकणकडा पहाड़ पर हुई. जानकारी के मुताबिक, कालियाबिड पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है. वायरल वीडियो में किए गए दावों और वैवाहिक विवाद से जुड़े पहलुओं की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.

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फिलहाल, युवक की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है. वीडियो में पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता भी जांच के बाद ही सामने आएगी. इस घटना ने वैवाहिक विवादों और उनसे जुड़े कानूनी मामलों के बीच युवक की मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

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