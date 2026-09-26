'बस से कैंपस तक अनसेफ फील करती हैं छात्राएं', दिल्ली के स्टूडेंट्स ने बताया अपना डर

आजतक के साथ बातचीत में कॉलेज की छात्राओं ने अपने रोजाना के डर और असुरक्षा के अनुभवों को शेयर किया है. कॉलेज जाने वाली एक छात्रा ने बताया कि सुबह जिस बस से वे कॉलेज आती हैं, वह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. महिलाओं को अनचाहे स्पर्श जैसी घटनाओं से बचने के लिए लगातार अलर्ट रहना पड़ता है.

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DUSU चुनावों के दौरान हुई एक घटना का जिक्र करते हुए एक छात्रा ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अश्लील टिप्पणियां की गईं. इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी को आरोपी शख्स को गले लगाते देखा जा सकता है.

स्टूडेंट्स ने संस्थानों के जरिए यौन हिंसा के सामान्यीकरण पर भी सवाल उठाए हैं. हिमाचल प्रदेश की एक स्टूडेंट, जो पढ़ाई के लिए दिल्ली आई थी, बताती है कि बस कंडक्टर के व्यवहार से उसे असहज महसूस हुआ.

कई स्टूडेंट्स का कहना है कि वे अपने कॉलेज कैंपस के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. दिल्ली की घटना के बाद नॉर्थ कैंपस में विरोध प्रदर्शन के लिए जाते समय एक छात्रा ने कैमरे पर दिखाया कि उसने किस तरह एहतियात के तौर पर अपने गार्जियन के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर की थी.

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स्टूडेंट्स ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पुलिस गश्त की असमानता पर भी चिंता जताई, खासकर बाहरी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. रिठाला स्थित डीयू (DU) कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बताया कि कम रोशनी वाले रास्तों से गुजरना उनके लिए रोजाना का एक बड़ा संघर्ष है.

एक महिला उस अनिश्चितता के बारे में बताती है जो महिलाएं सामान्य लगने वाले शारीरिक संपर्क के दौरान भी महसूस करती हैं. अगर कोई आदमी उनके पास से गुजरते हुए उन्हें छूता है, तो उन्हें पता नहीं होता कि यह गलती से हुआ या जानबूझकर, लेकिन यह अनिश्चितता ही उन्हें असुरक्षित महसूस करा सकती है.

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