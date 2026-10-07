'पुलिस ने मुझे खरोंचा, जमीन पर फेंका', सड़क पर लेटीं प्रियंका गांधी, जंतर-मंतर के पास हाईवोल्टेज ड्रामा

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए पहुंची तो प्रियंका गांधी का अनोखा विरोध देखने को मिला. प्रियंका पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़क पर लेट गईं. इस दौरान उन्होंने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया.

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प्रियंका गांधी को इस तरह लेटे देख उनके समर्थन में कई दूसरे नेता भी उनके पास सड़क पर लेट गए. स्थिति को बेकाबू होते देख दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और कई नेताओं को उठाकर हिरासत में ले लिया.

इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिसकर्मियों ने राहुल को जबरन हिरासत में लेकर बस में बिठाया.

'पुलिसवालों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया'

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी का गुस्सा सातवें आसमान पर था. उन्होंने पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'वो (पुलिसकर्मी) सांसदों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं, जो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए कह रहे हैं. वो हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं. वो सांसदों को पीट रहे हैं.'

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(Photo- PTI)

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'महिला पुलिसवालों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया है. उन्होंने हमें जमीन पर गिरा दिया. अब हम यहां से नहीं हिलेंगे. उन्हें अपनी सेना वापस लाने दो. मैं यहां से नहीं हिलूंगी.'

हिरासत में ली गईं प्रियंका गांधी

पुलिसकर्मी इस दौरान प्रियंका को भी जमीन से उठाकर हिरासत में लेने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए. कड़ी मशक्कत के बाद प्रियंका को महिला पुलिसकर्मी न उठाकर बस में बिठाया. इस दौरान प्रियंका हाथ में संविधान लहराती दिखाई दीं.

बता दें कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है.

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