स्कूल का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों के दिमाग में पढ़ाई, होमवर्क, क्लास और परीक्षा जैसी बातें आने लगती हैं. लेकिन सोचिए, अगर स्कूल की छुट्टी होने से पहले टीचर ही बच्चों से कह दें कि चलो आज पढ़ाई छोड़कर थोड़ा डांस करते हैं, तो बच्चों की खुशी का ठिकाना क्या होगा. नेपाल में एक ऐसी ही टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें मैडम अपने स्टूडेंट्स के साथ सड़क पर डांस करती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि बच्चे भी उनके हर डांस स्टेप को इतनी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं कि देखने वाले उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. यह वीडियो हिंदी गाने 'दिलरुबा दिलनशीं' पर बनाया गया है. सोशल मीडिया पर लोग टीचर के इस अंदाज को देखकर कह रहे हैं कि काश! उनके स्कूल में भी ऐसी मैडम होतीं.

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यह वीडियो नेपाल के चितवन जिले का है. यहां एवरेस्ट एकेडमी पद्मपोखरी में पढ़ाने वाली सीमा नाम की टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. सीमा अक्सर बच्चों के साथ डांस और दूसरी मजेदार गतिविधियों के वीडियो पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन उनका यह वीडियो खास तौर पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

हिंदी गाने पर टीचर ने शुरू किया डांस

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि सीमा मैडम स्कूल के बच्चों के साथ खुले में सड़क पर खड़ी हैं. सभी बच्चे हरे और नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं. उनके गले में स्कूल के पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड भी नजर आ रहे हैं. इसके बाद जैसे ही हिंदी गाना 'दिलरुबा दिलनशीं' बजना शुरू होता है, टीचर अपने डांस स्टेप्स दिखाने लगती हैं. उनके साथ खड़े बच्चे भी पूरे जोश के साथ डांस करने लगते हैं. बच्चे मैडम के स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं और फिर उसी अंदाज में उन्हें दोहराते हैं. वीडियो में बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है. कोई हाथों से शानदार स्टेप कर रहा है तो कोई गाने की धुन पर पूरे जोश के साथ डांस कर रहा है. बच्चों और टीचर के बीच तालमेल भी काफी अच्छा नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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टीचर की कोरियोग्राफी की हो रही तारीफ

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स सिर्फ बच्चों की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि सीमा मैडम के डांस और उनकी कोरियोग्राफी की भी खूब सराहना कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि टीचर ने जिस तरह बच्चों को अपने साथ डांस में शामिल किया है, वह काफी अच्छा है. बच्चों ने भी बिना किसी झिझक के उनके हर स्टेप को फॉलो किया. कुछ यूजर्स ने इसे पढ़ाई के अलावा होने वाली एक अच्छी गतिविधि बताया है. लोगों का मानना है कि स्कूल में डांस, खेल और दूसरी रचनात्मक चीजों से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे पढ़ाई के साथ दूसरी चीजों में भी रुचि लेते हैं.

गाने के लिरिक्स लिखने वाले सिद्धांत कौशल ने भी किया कमेंट

इस वीडियो की एक और खास बात यह है कि यह गाना लिखने वाले सिद्धांत कौशल तक भी पहुंच गया. उन्होंने वीडियो पर कमेंट करते हुए टीचर और बच्चों की तारीफ की. दरअसल, 'दिलरुबा दिलनशीं' गाने को सिंगर रितो रीबा ने अपनी आवाज दी है और इसके लिरिक्स सिद्धांत कौशल ने लिखे हैं. सिद्धांत को बच्चों को अपने लिखे गाने पर डांस करते देखकर काफी खुशी हुई. उन्होंने अपने कमेंट में टीचर को गाना पसंद करने के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही कहा कि बच्चों को उनके लिखे बोलों पर लिप-सिंक करते देखना उनके दिन के सबसे अच्छे पलों में से एक था. उन्होंने बच्चों को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भी दीं.

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लोगों ने कहा- काश! हमें भी ऐसी टीचर मिली होतीं

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. एक यूजर ने टीचर के बाईं तरफ डांस कर रहे बच्चे की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छा डांस कर रहा है. एक अन्य यूजर ने सीमा मैडम को 'Gen Z टीचर' बताया. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि काश उनके स्कूल में भी ऐसी टीचर होतीं, जो पढ़ाई के साथ बच्चों के साथ इस तरह मस्ती भी करतीं. एक यूजर ने तो मजाक में पूछ लिया कि क्या अब भी इस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है? वहीं कई लोगों ने कहा कि बच्चों के साथ इस तरह जुड़ने से टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता मजबूत होता है.

सीमा मैडम का यह वीडियो दिखाता है कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो बच्चों के लिए यादगार बन जाती हैं. कभी-कभी टीचर के साथ बिताए ऐसे ही मजेदार पल बच्चों को स्कूल की सबसे अच्छी यादों में शामिल हो जाते हैं.

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