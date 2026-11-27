केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. 30 नवंबर से लोकसभा और 2 दिसंबर से राज्यसभा की कार्यवाही चलाने का फैसला किया है. संसद सत्र से पहले देश की राजनीति फिर से गरमा गई है. एक बार फिर से 'परिसीमन' और महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है. शुक्रवार को दोपहर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी जबकि शाम 4.30 बजे विपक्ष संसद के विशेष सत्र की रणनीति को लेकर मीटिंग करेगी.

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माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार एक बार फिर परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरपार की लड़ाई के आसार बन गए हैं.

संसद के विशेष सत्र में सरकार परिसीमन-महिला आरक्षण बिल ला सकती है. सरकार के पास बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 41 और राज्यसभा में 11 सांसद कम हैं. ऐसे में सरकार नंबर गेम जुटाने की कवायद शुरू कर दी है तो कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपनी रणनीति बनाएगी.

शरद पवार की पार्टी ने जारी किया व्हिप

शरद पवार के अगुवाई वाली पार्टी एनसीपी (एसपी) ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. यह व्हिप केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर जारी किया गया है, जिसमें परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) पर चर्चा और उसे सदन में पेश किए जाने की तैयारी है.

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सरकार ने बुलाया संसद विशेष सत्र

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को अपने एक्स पर पोस्ट कर संसद के विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर से संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध किया है. इस दौरान जरूरी सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा.

30 नवंबर को लोकसभा की बैठक होगी और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगीच इस तरह संसद की कार्यवाही 3 दिसंबर तक चलेगी। संसद का सत्र किस लिए बुलाया गया है, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया. इसके बावजूद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सरकार एक बार फिर से दोनों सदनों की बैठकों में परिसीमन-महिला आरक्षण बिल ला सकती है.

कांग्रेस ने बताया 'संविधान पर हमला'

संसद सत्र के ऐलान के बाद से ही विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर सरकार को घेरते हुए इसे 'संविधान पर हमले की तैयारी' करार दिया है. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले अप्रैल 2026 में भी सरकार इस बिल को लाई थी, लेकिन जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण यह गिर गया था.

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विपक्ष की मांग है कि महिला आरक्षण को परिसीमन की शर्त से अलग रखकर मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में ही तुरंत लागू किया जाए.

विपक्षी खेमे में दिखे अलग-अलग सुर!

एक तरफ जहां कांग्रेस और अन्य दल आक्रामक हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन (INDIA) में दरार की खबरें भी सामने आ रही हैं. शरद पवार की बेटी और एनसीपी (एस) की सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है. सुले ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर विरोध करना जरूरी नहीं है, पहले बिल का मसौदा सामने आने दिया जाए और यदि यह देशहित में हुआ तो चर्चा के बाद समर्थन पर विचार किया जा सकता है.

हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया है कि पूरे गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. संजय राउत ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे आज होते तो सरकार परिसीमन बिल लाने की इतनी हिम्मत नहीं कर पाती. बालासाहेब ठाकरे हैं नहीं और शरद पवार बीमार हैं.

क्या है सरकार का 'नंबर गेम' और रणनीति

सरकार ने अप्रैल में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश की थी लेकिन दो-तिहाई का नंबर नहीं होने के चलते पारित नहीं करा सकी, लेकिन इस बार सरकार पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है.

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लोकसभा का गणित: वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 361 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन तीन संसदीय सीटें खाली हैं. लोकसभा में 540 सांसद हैं, जिसके लिहाज से दो-तिहाई के लिए 360 का नंबर चाहिए.

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास फिलहाल 319 सांसद हैं. इस तरह लोकसभा में दो-तिहाई में 41 सांसद कम हैं. राज्यसभा में एनडीए के साथ 151 सांसद हैं. राज्यसभा में कुल 243 सांसद वोट करेंगे. इस हिसाब से राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई के 162 के आंकड़े से NDA अभी 11 वोट पीछे हैं.

पिछले सात महीने में क्या-क्या बदल गया?

अप्रैल से लेकर नवंबर आते-आते सिर्फ मौसम ही नहीं बदला बल्कि देश का सियासी मिजाज और संसद का समीकरण भी बदल गया है. टीएमसी के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के पाला बदलने से विपक्ष की ताकत घटी है और एनडीए को मजबूती मिली है. इसके अलावा तमिलनाडु में सत्ता बदलते ही राजनीतिक सीन भी बदल गया है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार बाकी बचे वोटों के लिए डीएमके के 22 सांसद और शरद पवार गुट के 8 सांसद जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की उम्मीद कर रही है. दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार सीटों की संख्या में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी (करीब 815 से 850 सीटें) और 1971 की जनगणना के अनुपात को बनाए रखने के फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है.

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