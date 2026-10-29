चलती कार की छत पर खड़ा हुआ युवक, उड़ाए रुपये और की आतिशबाजी, हापुड़ का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में युवक चलती कार की छत पर खड़ा दिखाई दे रहा है. वह हवा में रुपये उड़ाता नजर आता है. इसी दौरान कार से आतिशबाजी भी की जा रही है. यह वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव सरूरपुर का बताया जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर दिखावे और रील बनाने के लिए की गई यह हरकत सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है. फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच करने की बात कही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कार सड़क पर चलती दिखाई देती है. इसी कार की छत पर एक युवक खड़ा है. वह हवा में रुपये उड़ाता नजर आ रहा है. चलती गाड़ी पर इस तरह खड़े होकर स्टंट करना किसी भी समय हादसे की वजह बन सकता है.

वीडियो में कार से आतिशबाजी करते हुए भी देखा जा सकता है. इस तरह की हरकतें सड़क पर दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं. कार की छत पर खड़े युवक का संतुलन बिगड़ सकता है. जरा-सी चूक होने पर वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो सकता है. आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की जाती है. लेकिन जब इस कोशिश में सड़क पर खतरनाक स्टंट किए जाते हैं, तो मामला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता.

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रील और लाइक्स के लिए सड़क पर जोखिम

हापुड़ के इस वायरल वीडियो में भी चलती कार की छत पर खड़े होकर रुपये उड़ाने और आतिशबाजी करने का मामला सामने आया है. सड़क पर दौड़ती गाड़ी के साथ ऐसा करना कार में बैठे लोगों के साथ-साथ आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है. कार से की जा रही आतिशबाजी दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भटका सकती है. हाईवे या सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति का ध्यान कुछ पल के लिए भी भटकना दुर्घटना की वजह बन सकता है. ऐसे में रील और लाइक्स के लिए की जाने वाली स्टंटबाजी दूसरों की जान पर भी भारी पड़ सकती है.



वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस की जांच और कार्रवाई पर नजर है. सीओ गढ़ राहुल यादव ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की जाएगी. वीडियो में दिखाई दे रहे वाहन और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर जांच में यातायात नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी को खतरनाक बताया है.

पुलिस की कार्रवाई पर टिकी नजरें

सीओ गढ़ राहुल यादव ने आम लोगों से अपील की है कि रील बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें. चलती कार की छत पर खड़े होना और गाड़ी से आतिशबाजी करना गंभीर खतरे पैदा कर सकता है. अब जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रहे वाहन और युवक की पहचान कैसे होती है और इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है. फिलहाल वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर कुछ पल की लोकप्रियता के लिए सड़क पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना कितना उचित है.

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