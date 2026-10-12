दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी

दिल्ली में मंगलवार, 13 अक्टूबर को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल जान लेना जरूरी है. राजधानी की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. वहीं, होटल ताज पैलेस में होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के कारण सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आसपास की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सड़क पर हालात को देखते हुए जरूरत पड़ने पर रास्तों में बदलाव किया जा सकता है. ऐसे में दफ्तर, अस्पताल या किसी जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए. प्रभावित इलाकों से गुजरना जरूरी न हो, तो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.
दिल्ली में इन जगहों पर प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कई प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवर और सड़क मार्गों का जिक्र किया गया है. इन जगहों पर ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार आवाजाही नियंत्रित की जा सकती है.
ब्लूमबर्ग फोरम के चलते भी ट्रैफिक पर असर
दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 13 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम आयोजित होगा. इसके चलते सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. पुलिस ने लोगों को पहले से यात्रा की योजना बनाने, जरूरत से ज्यादा समय लेकर निकलने और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
घर से निकलने से पहले क्या करें?
ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से मौके पर रास्ते बदले जा सकते हैं. इसलिए किसी एक तय रूट पर निर्भर रहने के बजाय निकलने से पहले ताजा अपडेट देखना बेहतर होगा.