दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी

दिल्ली में मंगलवार, 13 अक्टूबर को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल जान लेना जरूरी है. राजधानी की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. वहीं, होटल ताज पैलेस में होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के कारण सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आसपास की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सड़क पर हालात को देखते हुए जरूरत पड़ने पर रास्तों में बदलाव किया जा सकता है. ऐसे में दफ्तर, अस्पताल या किसी जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए. प्रभावित इलाकों से गुजरना जरूरी न हो, तो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

Traffic Advisory | Bloomberg New Economy Forum 2026 In view of the Bloomberg New Economy Forum at Hotel Taj Palace, New Delhi, traffic restrictions and diversions will be in effect on 13 October 2026, from 7:00 AM to 1:00 PM, with regulated traffic movement on key roads around the venue. Commuters are advised to plan their journeys in advance, allow extra travel time, follow designated alternative routes, and cooperate with traffic personnel. Use public transport wherever possible and avoid roadside parking. GENERAL INSTRUCTIONS •Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. •For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 12, 2026

दिल्ली में इन जगहों पर प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कई प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवर और सड़क मार्गों का जिक्र किया गया है. इन जगहों पर ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार आवाजाही नियंत्रित की जा सकती है.

पंचकुइयां रोड का गोल चक्कर मंडी हाउस का गोल चक्कर डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट) रामचरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट) मिंटो रोड और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग गुरु नानक चौक चेम्सफोर्ड रोड और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल टी-पॉइंट लोधी रोड फ्लाईओवर नीला गुंबद का गोल चक्कर सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग की क्रॉसिंग भीकाजी कामा प्लेस के नीचे मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे रिंग रोड और सैन मार्टिन मार्ग का टी-पॉइंट रेल भवन का गोल चक्कर जय सिंह रोड और संसद मार्ग की क्रॉसिंग कनॉट प्लेस आउटर सर्कल और बाराखंभा रोड का टी-पॉइंट पटेल चौक का गोल चक्कर जय सिंह रोड और अशोका रोड का टी-पॉइंट आरएमएल अस्पताल का गोल चक्कर कनॉट प्लेस आउटर सर्कल और संसद मार्ग का टी-पॉइंट

ब्लूमबर्ग फोरम के चलते भी ट्रैफिक पर असर

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दिल्ली के होटल ताज पैलेस में 13 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम आयोजित होगा. इसके चलते सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. पुलिस ने लोगों को पहले से यात्रा की योजना बनाने, जरूरत से ज्यादा समय लेकर निकलने और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

घर से निकलने से पहले क्या करें?

प्रभावित इलाकों से गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें.

सड़क पर लगे डायवर्जन के संकेतों को ध्यान से देखें.

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने से बचें.

ट्रैफिक की ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट देखें.

ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से मौके पर रास्ते बदले जा सकते हैं. इसलिए किसी एक तय रूट पर निर्भर रहने के बजाय निकलने से पहले ताजा अपडेट देखना बेहतर होगा.



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