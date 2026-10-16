त्योहारों का सीजन, मंदी की मार और ऊपर से CJP का प्रदर्शन, दिल्ली के कारोबारी ने बताई अपनी पीड़ा

दिल्ली में त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली खरीदारी व्यापारियों के लिए कमाई का अहम मौका होती है. ऐसे समय में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर कारोबारियों ने चिंता जताई है. व्यापारियों का कहना है कि प्रदर्शन और बाजारों में होने वाले व्यवधान से बिक्री प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि इन गतिविधियों के कारण ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

और पढ़ें

दिल्ली में सीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन के आह्वान को लेकर व्यापारियों में नाराजगी सामने आई है. मीडिया से बातचीत के दौरान कारोबारियों ने कहा कि त्योहारों के समय कारोबार पहले ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे में बार-बार होने वाले प्रदर्शन व्यापार को और प्रभावित कर रहे हैं. उनका कहना है कि दुकानदारों के लिए त्योहारों का सीजन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान होने वाली बिक्री उनकी आमदनी में बड़ी भूमिका निभाती है.

'त्योहारों में कारोबार जरूरी, लेकिन प्रदर्शन से हो रहा नुकसान'

फोटो मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सेठी ने व्यापारियों की परेशानी बताते हुए कहा कि त्योहारों के सीजन में प्रदर्शन होने से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. उनके मुताबिक, यही वह समय होता है जब दुकानदारों के लिए बिक्री बेहद अहम होती है. ऐसे में विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापार में आने वाली रुकावटें उनकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं.

Advertisement

विजय कुमार सेठी ने कहा कि व्यापारियों का कारोबार पहले से ही मंदी का सामना कर रहा है. ऐसे हालात में लगातार प्रदर्शन होने से स्थिति और खराब हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि भविष्य में इस तरह की रुकावटों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि कारोबारियों को बार-बार नुकसान न झेलना पड़े.

सेठी के मुताबिक, प्रदर्शन के कारण व्यापारियों को होने वाला नुकसान केवल उस दिन की बिक्री तक सीमित नहीं है. जब बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो दुकानदारों की कमाई पर भी असर पड़ता है. हालांकि, व्यापारियों की ओर से नुकसान की कोई निश्चित रकम नहीं बताई गई है.

छोटे दुकानदारों की आजीविका पर असर की चिंता

व्यापारियों का कहना है कि बाजारों में दुकान चलाने वाले छोटे कारोबारियों के लिए त्योहारों का समय खास महत्व रखता है. इस दौरान ग्राहकों की आवाजाही और खरीदारी से उन्हें बेहतर कारोबार की उम्मीद रहती है. लेकिन यदि बाजारों में प्रदर्शन के कारण व्यवधान पैदा होता है, तो ग्राहक खरीदारी के लिए आने से बच सकते हैं. इससे दुकानदारों की बिक्री पर असर पड़ने की आशंका रहती है.

दिल्ली के कारोबारियों की चिंता का एक बड़ा पहलू उनकी रोजमर्रा की कमाई और आजीविका है. बाजारों में दुकान चलाने वाले लोगों का कारोबार ग्राहकों की आवाजाही पर निर्भर करता है. व्यापारियों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन के कारण अनिश्चितता बढ़ती है और कारोबार करना मुश्किल हो जाता है. खासकर त्योहारों के समय ऐसी स्थिति उनके लिए अधिक परेशानी पैदा कर सकती है.

Advertisement

मीडिया से बातचीत में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं सामने रखते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों के कारण बाजारों का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए. उनकी मांग है कि कारोबारियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि प्रदर्शन और व्यापार के बीच संतुलन बना रहे.

अभिजीत दिपके के नेतृत्व में CJP के प्रदर्शनों पर उठे सवाल

अभिजीत दिपके के नेतृत्व में Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन जारी रहने के बीच दिल्ली के व्यापारी अपने कारोबार पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बाजारों में आने-जाने और खरीदारी के माहौल पर असर पड़ सकता है. उनका दावा है कि इससे बिक्री घटती है और कारोबारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है.

व्यापारियों की नाराजगी के केंद्र में त्योहारों के दौरान होने वाली कमाई है. उनका कहना है कि इस अवधि में दुकानदारों को पूरे साल के कारोबार से जुड़ी उम्मीदें रहती हैं. ऐसे में प्रदर्शन से पैदा होने वाली रुकावटें उनकी योजनाओं और आमदनी को प्रभावित कर सकती हैं.

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को हुए कुल नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है. व्यापारियों ने अपनी परेशानी और आशंकाएं मीडिया के सामने रखी हैं और सरकार से इस विषय पर ध्यान देने की मांग की है.

Advertisement

प्रदर्शन के अधिकार और कारोबार के बीच संतुलन की मांग

दिल्ली के व्यापारियों की शिकायतों ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और बाजारों में सामान्य कारोबार जारी रखने के बीच संतुलन का सवाल सामने रखा है. व्यापारी चाहते हैं कि विरोध जताने के दौरान दुकानदारों की आजीविका और ग्राहकों की आवाजाही पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाए.

विजय कुमार सेठी ने सरकार से अपील की है कि भविष्य में ऐसे व्यवधानों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. व्यापारियों की मांग है कि त्योहारों के दौरान बाजारों का कामकाज प्रभावित न हो और दुकानदार बिना अनिश्चितता के अपना कारोबार कर सकें.

फिलहाल दिल्ली के व्यापारियों ने CJP के लगातार प्रदर्शन आह्वानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि त्योहारों के समय कारोबार में होने वाला नुकसान छोटे दुकानदारों के लिए गंभीर परेशानी बन सकता है. अब उनकी मांग है कि सरकार व्यापारियों की इन चिंताओं पर ध्यान दे और भविष्य में बाजारों में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए कदम उठाए.



---- समाप्त ----