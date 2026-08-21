दिल्ली में भाऊ गैंग के दो शूटरों का एनकाउंटर, मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बक्करवाला इलाके में मुठभेड़ के दौरान भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी एक मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल थे.



पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम को बक्करवाला इलाके में भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों के मौजूद होने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-8 और हरियाणा की सीआईए-2 रोहतक की सयुंक्त टीम ने मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समीर निवासी रिठाल फोगाट और कुश पुत्र राजवीर निवासी धुभाना के रूप में हुई है जो हाल ही में विजय नगर रोहतक में रह रहा था.

पुलिस के मुताबिक, ये दोनों आरोपी एक मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल थे. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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