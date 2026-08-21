'दूसरी शादी करने वाले थे गोविंदा', सुनीता आहूजा का खुलासा, राखी सावंत बोलीं- 200 करोड़ संभालो

एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी पर्सनल लाइफ और बिगड़े रिश्तों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में आई दरार खुलकर सामने आ रही है और सुनीता ने गोविंदा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. बात इतनी बढ़ गई थी कि मामला कोर्ट में तलाक की अर्जी तक पहुंच गया था. हालांकि, गुरुवार को सुनीता ने हर किसी को चौंकाते हुए अपनी तलाक की याचिका वापस ले ली और इसके पीछे की वजह बताते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया.

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हाल ही में राखी सावंत और सुनीता आहूजा की फोन पर हुई बातचीत का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है. इस वीडियो में राखी पैपराजी के सामने खड़ी होकर सुनीता से फोन पर बात करती नजर आ रही हैं.

सुनीता आहूजा ने क्या कहा?

वायरल वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि सुनीता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बातें वहां मौजूद पैपराजी सुन रहे हैं, क्योंकि राखी बीच-बीच में मीडिया वालों को चुप रहने का इशारा भी कर रही थीं. कॉल के दौरान राखी जब सुनीता के फैसले की तारीफ करती हैं, तो सुनीता कहती हैं कि लोगों को उनके सपोर्ट में बोलना चाहिए.

जब सुनीता ने जिक्र किया कि पूनम पांडे जैसे लोग गोविंदा के पक्ष में बोल रहे हैं, तो राखी ने अपने अंदाज में कहा, 'सुनीता जी, घर की दाल-चावल सबसे बढ़िया होती है, बाहर का चिकन टिक्का खाकर सेहत खराब हो जाती है.' इस पर सुनीता ने जवाब दिया, 'चिकन टिक्का भी अच्छा होता है- क्या तुमने उस औरत को नहीं देखा जिसे वो अपने साथ एयरपोर्ट लेकर गया था?'

क्यों वापस ली तलाक की अर्जी?

अपने दर्द और गुस्से को जाहिर करते हुए सुनीता ने कहा, 'मैं बीते 5-6 सालों से बिल्कुल शांत रही. लेकिन अब क्या तुम उसे मेरी जगह दे दोगे? मुझे चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, एक पत्नी होने के नाते मुझे कैसा महसूस होगा?' इस पर राखी उन्हें सलाह देती हैं कि वे इन बातों को नजरअंदाज करें और अपनी नजर 200 करोड़ की संपत्ति पर रखें. राखी ने चेताया कि अगर कोई दूसरी औरत आ गई, तो वह सारी जायदाद लेकर निकल जाएगी, इसलिए पहले सबकुछ अपने नाम करवा लें. इसके बाद ही सुनीता ने असली वजह से पर्दा उठाते हुए कहा, 'मैंने कल ही केस वापस लिया है, क्योंकि वे दोनों शादी करने की प्लानिंग बना रहे थे.'

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रानी स्वर्णकार संग जुड़ गोविंदा का नाम

सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा का नाम इन दिनों रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है. रानी फिल्म 'रूपा' से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं, जिसे खुद गोविंदा प्रोड्यूस और लॉन्च कर रहे हैं. दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा भी गया है. इन्हीं सब घटनाओं के बाद सुनीता ने गोविंदा को सार्वजनिक तौर पर 'शुगर डैडी' तक कह दिया था. इसके जवाब में गोविंदा ने भी पलटवार करते हुए सुनीता को अपनी हद में रहने की सख्त हिदायत दी थी.

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