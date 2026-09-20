scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा, भरभराकर ढहा निर्माणाधीन गोदाम

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के अलीपुर के बुधपुर इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया. हादसे के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. शुरुआती जानकारी में दो लोगों के मलबे में दबने की बात सामने आई.

Advertisement
X
बुधपुर में शटरिंग टूटने से गिरी निर्माणाधीन गोदाम की छत.
बुधपुर में शटरिंग टूटने से गिरी निर्माणाधीन गोदाम की छत.

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र के बुधपुर इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा भरभराकर गिर गया. हादसा फिरनी रोड पर हुआ, जहां करीब 1000 गज में बन रहे गोदाम का लगभग 100 गज आगे का हिस्सा गिर गया.

हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. फायर विभाग को हादसे की सूचना करीब 11:04 बजे मिली थी. पुलिस के मुताबिक, अलीपुर थाना पुलिस को करीब 11 बजे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम चार एंबुलेंस, एक फायर टेंडर और आपदा प्रबंधन वाहन के साथ मौके पर पहुंची.

शुरुआती जांच में सामने आया कि निर्माणाधीन इमारत में लिंटल का काम चल रहा था. इसी दौरान उसे सहारा देने वाली शटरिंग, जिसे स्थानीय भाषा में 'बल्लियां' कहा जाता है, के कथित तौर पर टूटने से ढांचा गिर गया. घटना के समय मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

एयर होस्टेस की ट्रेनिंग छोड़ चल रही ट्रक. (Photo : insta/@ Nehu)
एयर होस्टेस की छोड़ी ट्रेनिंग, अब ट्रक चलाकर कर रही कमाई
फिर वायरल हुआ सीएम योगी का सेल्फी वाला अंदाज.
CM योगी का जारी है सेल्फी कनेक्शन, नियुक्ति पत्र बांटने के बाद ली तस्वीर
त्योहारों से पहले घरेलू उड़ानों का किराया 100% तक बढ़ा, सरकार से दखल की मांग
हाइकोर्ट में 14 नए जजों की नियुक्ति
दिल्ली समेत चार हाईकोर्ट में कुल 14 नए जजों की नियुक्ति
सेफ सिटी प्रोजेक्ट के काम में लगे थे हादसे के शिकार हुए लोग. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के सरिता विहार में हादसा... डंपर ने क्रेन-ऑटो को मारी टक्कर, 3 की मौत

हादसे की जांच की जा रही 

हादसे के बाद शुरुआती जानकारी में बताया गया कि मलबे में दो लोग दब गए थे. दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, पुलिस के मुताबिक सभी मजदूरों की गिनती कर ली गई है और सभी सुरक्षित हैं. किसी की मौत या मलबे में फंसे होने की सूचना नहीं है. हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली समेत चार हाईकोर्ट में कुल 14 नए जजों की नियुक्ति, सोमवार को शपथ की तैयारी |
    जेपी नड्डा बोले- पीएम मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति |
    सोनीपत में STF ने मर्डर के आरोपी को घेरा तो फ्लाईओवर से लगाई छलांग |
    Tandoori Momos: बाजार के अनहेल्दी मोमोज को कहें बाय! बिना तंदूर घर पर बनाएं एकदम स्मोकी और स्पाइसी मोमोज, बच्चे हो जाएंगे खुश |
    टी20 में गदर पर टेस्ट में फ्लॉप? वैभव सूर्यवंशी को लेकर भिड़े दो दिग्गज, आखिर किस बात पर मचा बवाल! |
    20 साल की युवती को सुनसान बिल्डिंग में ले गए... अब पकड़े गए आरोपी, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी पीड़िता |
    अखिलेश के सामने ही भिड़े सपा नेता, पार्टी ने भंग की एटा-कासगंज की इकाइयां |
    Vastu Tips: मुख्य द्वार पर किस भगवान की फोटो लगानी चाहिए? जानें नियम |
    दिल्ली: नशे के लिए बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल! छापेमारी में खुली कई चौंकाने वाली पोल |
    कौन हैं इलावेनिल वलारिवन? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में जीते 2 सिल्वर, ओलंपिक में टूटा था मेडल का सपना
    Advertisement