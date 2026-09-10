MAP से समझें... BRICS समिट के दौरान दिल्ली में कहां ट्रैफिक डायवर्जन, कहां नो एंट्री?

इस साल 18वां BRICS Summit भारत की मेजबानी में 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा. ब्रिक्स में इस वक्त ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं. सदस्य देशों के नेताओं के अलावा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

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इसके चलते नई दिल्ली जिले और आसपास के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली जा सकती है. VIP काफिलों की आवाजाही को आसान रखने और आम लोगों को कम परेशानी हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 22 डायवर्जन पॉइंट और 35 से ज्यादा कंट्रोल्ड रोड तय किए हैं. VIP मूवमेंट के समय जरूरत पड़ने पर कुछ जगहों पर अचानक डायवर्जन या कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका भी जा सकता है.

इन सड़कों पर जाने से पहले सोचें

नई दिल्ली और आसपास के इलाके में कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल रह सकता है. इनमें मथुरा रोड, सुब्रमणियम भारती मार्ग, टी-पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर वाला रास्ता, तीस जनवरी मार्ग, जनपथ, सत्य मार्ग, पृथ्वीराज रोड, फिरोज शाह रोड, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, भीकाजी कामा प्लेस से यशवंत प्लेस, सी-हेक्सागन, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, शांति पथ, शेरशाह सूरी मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, तिलक मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, भगवान दास रोड, अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग, केमल अतातुर्क मार्ग, कर्तव्य पथ, पुराना किला रोड, सफदरजंग रोड और न्याय मार्ग शामिल हैं. अगर आपका इनमें से किसी रास्ते पर आनाजाना है, तो पहले से दूसरा रास्ता जरूरल याद रखें.

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🌍 BRICS SUMMIT 2026 | FOLLOW THE ADVISORY

11–13 September



📢 BEFORE YOU TRAVEL, READ & FOLLOW THE OFFICIAL TRAFFIC ADVISORY.



Traffic arrangements may change depending on movement and security requirements.



📱 Check official traffic updates

🛣️ Follow notified routes &… pic.twitter.com/5RWv998oDb — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 8, 2026

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है? ये रूट रखें याद

समिट के दौरान रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली पुलिस ने सुझाए गए रूट जारी किए हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए सुझाए गए रूट

रूट A:

ISBT कश्मीरी गेट → बुलेवार्ड रोड → रानी झांसी मार्ग → DBG रोड → पंचकुइयां रोड → कनॉट प्लेस आउटर सर्किल

रूट B:

आश्रम चौक → रिंग रोड → राजघाट → JLN मार्ग

रूट C:

वंदे मातरम मार्ग → डॉ. अंबेडकर मार्ग → पंचकुइयां रोड → कनॉट प्लेस आउटर सर्किल ट्रेन पकड़ने वाले लोग आखिरी समय पर घर से न निकलें. रास्ते में VIP मूवमेंट या डायवर्जन से समय बढ़ सकता है.

एयरपोर्ट जाने वालों के लिए सबसे जरूरी सलाह



ब्रिक्स समिट के दौरान एयरपोर्ट जाने वालों के लिए मेट्रो को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है. VIP मूवमेंट के समय सड़क से जाने पर ज्यादा समय लग सकता है.



गुरुग्राम से एयरपोर्ट

T3, T4 और T2: NH-48 → राव गजराज सिंह मार्ग → ओल्ड दिल्ली-गुरुग्राम रोड → UER-II → सर्विस रोड → T3 टर्मिनल रोड

T3 का दूसरा रास्ता: NH-48 → महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे → T3 रोड

T1: NH-48 → महिपालपुर फ्लाईओवर → NH-48 → उलानबटार मार्ग → T1 रोड

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द्वारका से एयरपोर्ट

सेक्टर-22 द्वारका रोड → UER-II → न्यू टनल → T3 .यह रूट T3, T4, T2 और T1 जाने वालों के लिए सुझाया गया है.

नई दिल्ली और साउथ दिल्ली से T3

रिंग रोड → AIIMS चौक → मोती बाग चौक → RTR मार्ग → शंकर विहार फ्लाईओवर के नीचे → संजय टी-पॉइंट → सर्विस रोड → NH-48 → महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे → रंगपुरी → T3 रोड

नई दिल्ली और साउथ दिल्ली से T3

रिंग रोड → AIIMS चौक → मोती बाग चौक → RTR मार्ग → शंकर विहार फ्लाईओवर के नीचे → संजय टी-पॉइंट → सर्विस रोड → NH-48 → महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे → रंगपुरी → T3 रोड

वेस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट

पंजाबी बाग चौक → रिंग रोड → राजा गार्डन चौक → नजफगढ़ रोड → पंखा रोड → डाबरी → द्वारका रोड → रोड नंबर 224 → डाबरी-गुरुग्राम रोड → सेक्टर-22 द्वारका रोड → UER-II → सर्विस रोड → NH-48 → T3 टर्मिनल

नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट

ISBT कश्मीरी गेट → रानी झांसी फ्लाईओवर → रोहतक रोड → पंजाबी बाग चौक → राजा गार्डन चौक → नजफगढ़ रोड → पंखा रोड → डाबरी → द्वारका रोड → रोड नंबर 224 → डाबरी-गुरुग्राम रोड → सेक्टर-22 द्वारका रोड → UER-II → सर्विस रोड → NH-48 → T3 टर्मिनल रोड

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बस, मेट्रो और टैक्सी वालों के लिए क्या बदलेगा?

VIP मूवमेंट के दौरान जरूरत पड़ने पर बस रूट बदले जा सकते हैं. वहीं मेट्रो सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी. इसलिए जहां संभव हो, खासकर नई दिल्ली की तरफ जाने वालों के लिए मेट्रो का इस्तेमाल बेहतर विकल्प हो सकता है. टैक्सी और TSR को रोड किनारे पार्किंग से बचना होगा. गाड़ी सिर्फ तय पार्किंग जगह पर ही खड़ी की जा सकेगी.

22 डायवर्जन पॉइंट: कहां रुक सकता है ट्रैफिक, कहां से जाएं?

1. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक

मथुरा रोड और तिलक मार्ग की तरफ जाने वाला रास्ता नियंत्रित रहेगा. वाहनों को BSZ मार्ग और IP मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जा सकता है. दिल्ली गेट, सिकंदरा रोड और नई दिल्ली/CP की तरफ जाने के लिए भी वैकल्पिक रास्ते रहेंगे.

2. राम चरण अग्रवाल चौक

यहां से आगे कमर्शियल वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें IP मार्ग, ईस्ट/साउथ दिल्ली, DDU मार्ग, नई दिल्ली/CP या BSZ मार्ग, दिल्ली गेट और सेंट्रल व नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली की तरफ भेजा जा सकता है.

3. मीर दर्द चौक

महाराजा रणजीत सिंह मार्ग की दिशा में ट्रैफिक रोका जा सकता है. विकल्प के तौर पर मीर दर्द मार्ग → अब्दुल गफ्फार मार्ग → DDU मार्ग लिया जा सकता है। दूसरा रास्ता मीर दर्द मार्ग → कोटला मार्ग → BSZ मार्ग → DDU मार्ग है.

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4. कस्तूरबा गांधी मार्ग और आउटर सर्किल

सी-हेक्सागन और कनॉट प्लेस आउटर सर्किल की कुछ दिशाओं में ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. जरूरत पड़ने पर आउटर सर्किल और दूसरे प्रमुख रास्तों से डायवर्जन होगा.

5. जनपथ और कनॉट प्लेस

सी-हेक्सागन की तरफ जाने वाले वाहनों पर नियंत्रण रह सकता है.आउटर सर्किल और दूसरे प्रमुख रास्तों से ट्रैफिक भेजा जाएगा. इस इलाके में बिना जरूरी काम के जाने से बचना बेहतर होगा.

6. पटेल चौक

विंडसर प्लेस, RBI और नई दिल्ली के कुछ प्रमुख रास्तों की तरफ ट्रैफिक नियंत्रित किया जा सकता है. विकल्प के तौर पर अशोका रोड, GPO, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

7. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल गोलचक्कर

मदर टेरेसा क्रेसेंट और टॉकीटोरा रोड की तरफ रास्ता नियंत्रित रह सकता है. विकल्प के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान मार्ग → बाबा खड़क सिंह मार्ग → कनॉट प्लेस लिया जा सकता है.

8. वंदे मातरम् मार्ग और साइमन बोलिवर मार्ग

कंट्रोल्ड एरिया की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका या डायवर्ट किया जा सकता है. वंदे मातरम मार्ग, करोल बाग और नई दिल्ली के दूसरे रास्ते विकल्प हो सकते हैं.

इन रास्तों को भी याद रखें

ट्रैफिक प्लान में कई जगह रिंग रोड, लोधी रोड, वंदे मातरम मार्ग, करोल बाग, NH-48, गुरुग्राम रोड, राव तुला राम मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सफदरजंग रोड, अरबिंदो मार्ग, आश्रम चौक, मथुरा रोड के वैकल्पिक हिस्से, नीला गुम्बद, मदरसा रोड और लोधी फ्लाईओवर को वैकल्पिक रास्तों के तौर पर रखा गया है.

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सरदार पटेल मार्ग

कुछ दिशाओं में सरदार पटेल मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों पर नियंत्रण रहेगा. रिंग रोड, वंदे मातरम मार्ग और नई दिल्ली के वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है. चाणक्यपुरी और आसपास के राजनयिक इलाकों में भी ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है.

शांति पथ

शांति पथ की कुछ दिशाओं में सामान्य ट्रैफिक नियंत्रित किया जा सकता है. रिंग रोड विकल्प रहेगा. जरूरत के मुताबिक राव तुला राम मार्ग, एयरपोर्ट और गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्तों में भी बदलाव हो सकता है.

अफ्रीका एवेन्यू और यशवंत प्लेस

अफ्रीका एवेन्यू से यशवंत प्लेस की तरफ ट्रैफिक नियंत्रित किया जा सकता है. ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग और आसपास के रास्ते विकल्प होंगे.

अरबिंदो मार्ग

कुछ दिशाओं में ट्रैफिक नियंत्रण रह सकता है. अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड और दूसरे वैकल्पिक कॉरिडोर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

लोधी रोड

लोधी रोड और महर्षि रमण मार्ग के आसपास विशेष ट्रैफिक प्लान रहेगा.महर्षि रमण मार्ग की दिशा में रास्ता नियंत्रित हो सकता है और लोधी रोड से ट्रैफिक भेजा जा सकता है.

लोधी रोड और आर्च बिशप मैकारियस मार्ग पर भी आर्च बिशप मैकारियस मार्ग की दिशा में नियंत्रण रह सकता है. लोधी रोड से साउथ-ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता मिल सकता है.

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मथुरा रोड से भारत मंडपम की तरफ जाने वाले वाहनों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है. विकल्प के तौर पर लोधी रोड, नीला गुम्बद और ईस्ट दिल्ली की तरफ जाने वाले दूसरे रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे

मथुरा रोड की कुछ दिशाओं में ट्रैफिक रोका जा सकता है. लोधी फ्लाईओवर, यू-टर्न और DPS मथुरा रोड के आसपास के रास्ते विकल्प होंगे.यहां से साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली की तरफ ट्रैफिक भेजा जा सकता है.

भारत मंडपम के आसपास सबसे ज्यादा ध्यान रखें

भारत मंडपम समिट का मुख्य आयोजन स्थल है. इसलिए इसके आसपास ट्रैफिक व्यवस्था सबसे सख्त रह सकती है.

* सामान्य वाहनों की आवाजाही नियंत्रित हो सकती है

* VIP काफिले के दौरान अचानक ट्रैफिक रोका जा सकता है

* लोधी रोड और आसपास के जंक्शन से वाहन डायवर्ट हो सकते हैं

* आयोजन स्थल के पास गलत जगह पार्किंग की अनुमति नहीं होगी

भैरों रोड

भैरों मार्ग की कुछ दिशाओं में ट्रैफिक रोका जा सकता है. रिंग रोड, राजघाट और सेंट्रल व ईस्ट दिल्ली के दूसरे रास्तों से वाहन भेजे जा सकते हैं.

फिरोज शाह रोड और भगवान दास रोड

इन सड़कों पर भी ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है. सिकंदरा रोड और सेंट्रल दिल्ली के दूसरे वैकल्पिक रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

सिर्फ भारत मंडपम नहीं, इन इलाकों पर भी असर

कंट्रोल्ड एरिया के बाहर भी लोधी रोड, महर्षि रमण मार्ग, आर्च बिशप मैकारियस मार्ग, लोधी फ्लाईओवर के नीचे, ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे, मथुरा रोड, नीला गुम्बद, मदरसा रोड, आश्रम चौक और रिंग रोड के आसपास ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है.

यानी आपका रास्ता भारत मंडपम नहीं है, तब भी अगर आपको नई दिल्ली होकर जाना है तो रास्ते में बदलाव मिल सकता है.

एयरपोर्ट और गुरुग्राम वालों के लिए खास सावधानी

IGI Airport, गुरुग्राम, साउथ दिल्ली या नई दिल्ली जाने वालों को NH-48 और आसपास के रास्तों पर ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है. जहां संभव हो मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. अगर निजी वाहन से जाना जरूरी है तो फ्लाइट के समय से काफी पहले निकलें.

इमरजेंसी वाहनों को रास्ता मिलेगा

ट्रैफिक प्रतिबंधों के बीच एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी वाहन और जरूरी इमरजेंसी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इनके लिए 24 घंटे रास्ता उपलब्ध रखने की व्यवस्था रहेगी.

जरूरी सप्लाई, यूटिलिटी सेवाओं और दूसरी जरूरी सेवाओं की आवाजाही भी जारी रखने की कोशिश की जाएगी.

कमर्शियल वाहनों के लिए भी जरूरी नियम

जो कमर्शियल वाहन दिल्ली में किसी तय जगह पर जाने के लिए नहीं हैं, उनके प्रवेश पर रोक लग सकती है. इसलिए ट्रक ऑपरेटर, कमर्शियल ट्रांसपोर्टर और डिलीवरी वाहन पहले से अपना रास्ता तय रखें.

पार्किंग को लेकर सख्ती

समिट के दौरान सड़क किनारे पार्किंग से बचें. गाड़ी सिर्फ तय पार्किंग में ही खड़ी करें. कंट्रोल्ड रोड के आसपास करीब 200 मीटर तक सड़क किनारे पार्किंग पर भी सख्ती हो सकती है.

गलत जगह गाड़ी खड़ी करने से ट्रैफिक रुक सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है.

दिल्ली वालों के लिए 15 सबसे जरूरी बातें

1. ब्रिक्स समिट 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होगा.

2. दिल्ली में 22 डायवर्जन पॉइंट रहेंगे.

3. 35 से ज्यादा सड़कें कंट्रोल्ड रहेंगी.

4. नई दिल्ली और आसपास सबसे ज्यादा असर होगा.

5. मथुरा रोड, जनपथ, तिलक मार्ग समेत कई सड़कों पर नियंत्रण रहेगा.

6. एयरपोर्ट जाने वालों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह है.

7. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अलग रूट प्लान है.

8. पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए भी वैकल्पिक रूट हैं.

9. VIP मूवमेंट में बस रूट बदले जा सकते हैं.

10. मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी.

11. टैक्सी और TSR को तय पार्किंग नियम मानने होंगे.

12. एम्बुलेंस और मेडिकल वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी.

13. कुछ गैर-जरूरी कमर्शियल वाहनों पर रोक लग सकती है.

14. कंट्रोल्ड रोड के आसपास सड़क किनारे पार्किंग से बचें.

15. घर से निकलने से पहले लाइव ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें.

क्या पूरी दिल्ली बंद रहेगी?

ब्रिक्स समिट के कारण पूरी दिल्ली बंद नहीं होगी. लेकिन कुछ सड़कों पर नियंत्रण रहेगा, कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा और VIP मूवमेंट के दौरान थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है. कुछ इलाकों में सामान्य वाहनों की एंट्री भी सीमित हो सकती है.

इसलिए बिना जरूरी काम के कंट्रोल्ड एरिया में जाने से बचें और अपना सफर पहले से प्लान करें.

घर से निकलने से पहले ये 10 बातें चेक करें

1 अपना रूट देखें

2 दूसरा रास्ता तैयार रखें

3 एयरपोर्ट के लिए ज्यादा समय रखें

4 रेलवे स्टेशन के लिए पहले निकलें

5 मेट्रो इस्तेमाल करने पर विचार करें

6 कंट्रोल्ड रोड से बचें

7 सड़क किनारे पार्किंग न करें

8 ट्रैफिक पुलिस के निर्देश मानें

9 आधिकारिक ट्रैफिक अपडेट देखें

10 इमरजेंसी वाहन को रास्ता दें

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