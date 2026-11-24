छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जंगली हाथियों को भगाने की कोशिश ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित हुई. ट्रैक्टर लेकर जंगल में पहुंचे ग्रामीण हाथियों के करीब जाकर शोर मचा रहे थे. इसी दौरान एक हाथी आक्रामक हो गया और उसने ट्रैक्टर पर हमला कर दिया. हाथी ने ट्रैक्टर के अगले हिस्से को सूंड से पकड़कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना में ट्रैक्टर सवार ग्रामीण बाल-बाल बच गए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

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बताया जा रहा है कि घटना कोरबा वन मंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के जिल्गा परिसर स्थित आमा डुगरु जंगल की है. कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर जंगली हाथियों को भगाने जंगल पहुंच गए थे. ट्रैक्टर में सवार ग्रामीण लगातार शोर मचा रहे थे.

इसी दौरान हाथियों के करीब पहुंचने पर एक हाथी आक्रामक हो गया. उसने ट्रैक्टर के अगले हिस्से को अपनी सूंड से पकड़ लिया और जोरदार तरीके से हमला कर दिया. हाथी के हमले से ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर जागर सिंह राठिया का है.

ट्रैक्टर सवारों की जान पर बन आई थी

जंगल का ऊबड़-खाबड़ रास्ता और सामने गुस्साया हाथी. ऐसे हालात में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने या किसी ग्रामीण के नीचे गिरने पर बड़ा हादसा हो सकता था. गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. देखें VIDEO:-

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जंगल में 11 हाथियों का दल, शावक भी मौजूद

वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कोरबा जिले में फिलहाल 18 हाथी अलग-अलग दलों में विचरण कर रहे हैं. घटना वाले इलाके के जंगल में 11 हाथियों का दल मौजूद है. इस दल में एक नन्हा हाथी शावक भी शामिल है. देखें VIDEO:-

ऐसे में हाथियों के नजदीक जाकर शोर मचाना या उन्हें खुद भगाने की कोशिश करना ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

वन विभाग को घटना की जानकारी नहीं थी

बताया जा रहा है कि वन विभाग को इस घटना की पहले से जानकारी नहीं थी. ग्रामीणों के इस कदम के सामने आने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. ग्रामीणों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उन्हें खुद भगाने की कोशिश नहीं करने की अपील की गई है.

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