धुरंधर के बाद अब 'प्रलय' की तैयारी, साउथ की हसीना संग दिखेंगे रणवीर सिंह, शूटिंग शुरू

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी नई ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'धुरंधर' (2025) और 'धुरंधर – द रिवेंज' (2026) के बाद एक बार फिर पर्दे पर धमाका करने की तैयारी में हैं. दुनिया के अंत की कहानी पर आधारित उनकी नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर मुंबई में शुरू हो चुकी है. इस बड़े प्रोजेक्ट में रणवीर सिंह न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी है.

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इस बड़े बजट की फिल्म का निर्माण अनन्या बिड़ला के 'बिड़ला स्टूडियोज', हंसल मेहता और साहिल सहगल की 'ट्रू स्टोरी फिल्म्स' और रणवीर सिंह की अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'मां कसम फिल्म्स' मिलकर कर रहे हैं. प्रोडक्शन से जुड़े दिग्गजों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है.

डायरेक्टर और मुख्य स्टारकास्ट

फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं. जय इससे पहले मशहूर सोनीलिव सीरीज 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' (2020) के सह-निर्देशक और जियोहॉटस्टार की सीरीज 'लुटेरे' (2024) के डायरेक्टर के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी लीड रोल में दिखाई देंगी, जिन्हें 2025 में आई फिल्म 'लोकाह चैप्टर वन: चंद्र' से काफी सराहना मिली थी.

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क्या होगी प्रलय की कहानी?

'प्रलय' की कहानी एक ओरिजिनल कांसेप्ट पर आधारित है, जो दुनिया में आने वाले विनाश और उसके बीच इंसान के जिंदा बचने के संघर्ष (सर्वाइवल) को दिखाती है. कहानी का मुख्य केंद्र मुंबई है, इसलिए फिल्म की पूरी शूटिंग भी मुंबई और उसके आसपास की असली लोकेशन्स पर ही की जा रही है. मेकर्स का मानना है कि असली जगहों पर शूटिंग करने से कहानी में असलियत, गहराई और भव्यता का एक अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा. इस विजन को पूरा करने के लिए भारत के साथ-साथ विदेशी तकनीशियनों और कलाकारों की टीम भी काम कर रही है.

तैयारियां और मेकर्स का भरोसा

फिल्म को पर्दे पर उतारने से पहले कई महीनों तक बेहद मुश्किल और तकनीकी प्री-प्रोडक्शन प्रक्रिया पर काम किया गया, जिसके बाद अब शूटिंग शुरू हुई है. फिल्म को लेकर निर्माता हंसल मेहता काफी एक्साइटेड हैं. वैरायटी को दिए एक बयान में उन्होंने कहा था कि 'प्रलय' एक ऐसी फिल्म है जिसे भारत में आज तक कभी नहीं बनाया गया है और न ही दर्शकों ने ऐसा अनुभव पहले कभी पर्दे पर देखा है.



धुरंधर थी आखिरी फिल्म

रणवीर सिंह को आखिरी बार 'धुरंधर द रिवेंज' में देखा गया था, जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर ने हमजा अली मज़ारी और जसकीरत सिंह रंगी का रोल निभाया था.

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वहीं इस साल की शुरुआत में रणवीर, फरहान अख्तर की 'डॉन 3' से बाहर होने को लेकर सिंह विवादों में घिर गए थे. अख्तर और रितेश सिधवानी ने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई थी. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया.

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