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बाल्टी उठाकर सब्जी परोसते DIG, SSP ने बांटी पूड़ी... 15 अगस्त पर अफसरों का अंदाज वायरल

अफसरों के हाथ में बाल्टी और सामने पुलिसकर्मी... 15 अगस्त पर सहारनपुर पुलिस लाइन में कुछ ऐसा नजारा दिखा, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. DIG अभिषेक सिंह खुद पुलिसकर्मियों को सब्जी परोसते नजर आए, तो SSP अभिनंदन ने अपने हाथों से पूड़ी बांटी. DM भी खाना परोसती दिखीं. वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इस सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ की.

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डीएम, डीआईजी और एसएसपी ने परोसा भोजन. (Photo: Screengrab)
डीएम, डीआईजी और एसएसपी ने परोसा भोजन. (Photo: Screengrab)

आमतौर पर पुलिस अफसर दिखते हैं तो दिमाग में मीटिंग, फाइलें, वायरलेस और कानून-व्यवस्था की तस्वीर आती है. लेकिन 15 अगस्त को सहारनपुर पुलिस लाइन में कहानी थोड़ी अलग थी. यहां अफसरों के हाथ में फाइल नहीं, खाना परोसने वाली बाल्टी थी. DIG खुद सब्जी परोस रहे थे, SSP पूड़ी बांट रहे थे और DM भी खाना परोसने में जुटी थीं. वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर अफसरों की सादगी की चर्चा शुरू हो गई.

मौका था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित 'बड़े खाने' का. पुलिस विभाग में ऐसे सामूहिक भोज का आयोजन पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर किया गया. इस दौरान बड़े अधिकारी भी सिर्फ मेहमान बनकर नहीं बैठे, बल्कि खुद खाना परोसने में जुट गए.

यहां देखें Video

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वायरल वीडियो में सबसे पहले नजर आते हैं सहारनपुर मंडल के DIG अभिषेक सिंह... हाथ में एक बाल्टी है और वो पुलिसकर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं. बाल्टी में सब्जी है. DIG साहब खुद पुलिसकर्मियों की प्लेट में सब्जी परोसते दिखाई देते हैं.

आमतौर पर जिन अधिकारियों के सामने पुलिसकर्मी 'यस सर' कहते नजर आते हैं, उसी दिन वही अधिकारी उनके सामने खड़े होकर पूछ रहे थे कि सब्जी चाहिए या नहीं. फिर कैमरा दूसरी तरफ घूमता है.

यह भी पढ़ें: देशभक्ति के रंग में रंगीं रिंकू सिंह की मंगेतर, नीली साड़ी में सांसद प्रिया सरोज का दिखा सादगी भरा अंदाज

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यहां SSP अभिनंदन नजर आते हैं. हाथ में पूड़ी है और वो पुलिसकर्मियों को अपने हाथ से पूड़ी बांट रहे हैं. माहौल में कोई अफसरी तामझाम नहीं, बल्कि एक सामूहिक आयोजन जैसा अपनापन दिखाई दे रहा था. और कहानी में एक और तस्वीर जुड़ती है. DM भी हाथ में बाल्टी लेकर खाना परोसती नजर आईं. 15 अगस्त के इस बड़े खाने में अफसर खुद खाना परोसने में लगे हुए थे. इसके बाद अधिकारी और कर्मचारी एक साथ बैठकर खाना खाते भी दिखाई दिए.

Saharanpur Police Officers Serve Food to Cops Independence Day DIG SSP Video Viral

इस तस्वीर ने पूरे आयोजन को खास बना दिया. एक तरफ DIG, दूसरी तरफ SSP और साथ में DM—और सामने बैठे पुलिसकर्मी. सब एक ही आयोजन का हिस्सा थे. वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों ने अफसरों के इस अंदाज की तारीफ शुरू कर दी. लोगों का कहना है कि पुलिस की नौकरी में जहां अनुशासन और पद की अपनी जगह है, वहीं ऐसे मौके अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने का काम करते हैं.

कुछ लोगों ने इसे पुलिस परिवार के भीतर 'टीम स्पिरिट' की तस्वीर बताया. यानी ड्यूटी के वक्त जो अफसर आदेश देते हैं, वही मौका आने पर अपने स्टाफ के लिए खाना परोसते भी नजर आए.

DIG अभिषेक सिंह की बाल्टी वाली तस्वीर हो, SSP अभिनंदन के पूड़ी बांटने का वीडियो हो या DM का खाना परोसना- इन सभी तस्वीरों में एक ही चीज कॉमन थी. पद बड़ा था, लेकिन अंदाज बिल्कुल सादा. 15 अगस्त के 'बड़े खाने' का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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