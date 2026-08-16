Surya Nakshatra Parivartan 2026: 17 अगस्त को केतु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश! 31 अगस्त तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में आत्मा, मान-सम्मान, नेतृत्व और पिता के कारक माने जाने वाले सूर्य देव 17 अगस्त की सुबह केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सुबह 8 बजकर 3 मिनट पर होगा. सूर्य देव 31 अगस्त तक मघा नक्षत्र में ही संचार करते रहेंगे.

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मघा नक्षत्र का संबंध पितरों, सत्ता, राजसी सुख और उच्च पद से होता है. चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और केतु मोक्ष व गहराई के प्रतीक हैं, इसलिए सिंह राशि में सूर्य का अपने ही नक्षत्र मंडल (मघा) में आना अत्यंत प्रभावशाली रहेगा. सूर्य के इस गोचर से 31 अगस्त तक 3 विशेष राशियों की सोई हुई किस्मत चमकने वाली है:

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्य-मंगल में मित्र भाव है. यह नक्षत्र परिवर्तन आपके पंचम भाव को ऊर्जा प्रदान करेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में नए आइडिया बड़ा मुनाफा देंगे. शेयर बाजार, लॉटरी या पैतृक संपत्ति के माध्यम से अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है.

सिंह राशि (Leo)

मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत ही आता है, इसलिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक फलदायी रहेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. लोग आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे. सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. नए प्रोजेक्ट्स से आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं.

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धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए केतु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर भाग्य भाव को मजबूती प्रदान करेगा. लंबे समय से रुके हुए या अटके काम 31 अगस्त के बीच आसानी से पूरे हो जाएंगे. उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार या लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ होगा. अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा.

शुभ प्रभाव बढ़ाने के सरल उपाय

- प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

- मघा नक्षत्र का संबंध पितरों से है, इसलिए रविवार को गरीबों को गेहूं, गुड़ या लाल कपड़े का दान करें.

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