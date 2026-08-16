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IND vs SL: हर्षा भोगले ने पूछा ऐसा सवाल कि शर्मा गए मोहम्मद सिराज! गॉल में सरेआम हुई DSP साहब की खिंचाई?

गॉल टेस्ट के पहले दिन के बाद होटल जाते समय मोहम्मद सिराज का एक वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो में सिराज के साथ दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच इस दौरान मजेदार बातचीत भी देखने को मिली.

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मोहम्मद सिराज का दिलचस्प वीडियो आया सामने. (PHOTO: PTI)
मोहम्मद सिराज का दिलचस्प वीडियो आया सामने. (PHOTO: PTI)

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण देर से शुरू होगा. लेकिन भारतीय बल्लेबाज पहले दिन अपने दमदार प्रदर्शन से फैन्स का दिल जीतने में सफल रहे.

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया जब वापस होटल लौट रही थी. तब तेज गेंदबाज और तेलंगाना पुलिस के DSP मोहम्मद सिराज का सामना दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले से हो गया. इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

हर्षा और सिराज की जड़ें हैदराबाद से जुड़ी हैं. ऐसे में जैसे ही सिराज हर्षा से मिलने पहुंचे तो हर्षा ने बिना देर किए पक्का हैदराबादी अंदाज अपना लिया. उन्होंने हंसते हुए सिराज को देखते ही तंज कसते हुए कहा कि आपको आजकल यूनिफॉर्म में ही देखा मैंने!

हर्षा भोगले को सिराज ने दिया जवाब

यह सुनते ही मोहम्मद सिराज थोड़े हैरान रह गए. उन्होंने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ बिल्कुल मासूमियत से जवाब देते हुए कहा कि एक ही बार देखा है. मोहम्मद सिराज इससे पहले भी अपने मजाकिया वीडियो के कारण फैन्स के बीच चर्चा में आते रहे हैं. 

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सिराज की वर्दी वाली फोटो हुई थी वायरल

दरअसल, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को पुलिस महकमे में DSP का पद दिया था. इसके बाद जब सिराज ने पहली बार अपनी खाकी वर्दी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो वह रातों-रात वायरल हो गई थी. फैन्स ने उन्हें DSP सिराज कहना शुरू कर दिया था. हर्षा भोगले ने इसी बात को लेकर होटल की लॉबी में सिराज की चुटकी ले ली.

ऐसा रहा है मैच का हाल

मैच की बात करें तो पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 288 रन बनाने में सफल रही. देवदत्त पड़िक्कल डेब्यू शतक के साथ 131 रन और ऋषभ पंत 27 के स्कोर पर नाबाद हैं. अब दूसरे दिन बारिश के बाद भारत की कोशिश श्रीलंका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलने की होगी.

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